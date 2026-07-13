¿Hay jugadores en riesgo de perderse la final del Mundial 2026 por suspensión?

Con las semifinales de la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, muchos aficionados se preguntan si algún jugador podría perderse una eventual final por acumulación de tarjetas amarillas y la respuesta es: no.

El reglamento disciplinario de la FIFA establece que todas las amonestaciones acumuladas se eliminan una vez finalizados los cuartos de final, por lo que los cuatro semifinalistas comienzan esta instancia con el historial en cero.

La medida fue implementada para evitar que futbolistas importantes queden fuera del partido más trascendente del torneo únicamente por haber acumulado infracciones en encuentros anteriores. De esta manera, Argentina, Francia, España e Inglaterra pueden afrontar las semifinales sin esa preocupación.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

El sistema disciplinario del Mundial contempla dos momentos en los que las tarjetas amarillas quedan anuladas. El primero ocurre al finalizar la fase de grupos, permitiendo que todos los equipos inicien la fase eliminatoria sin antecedentes disciplinarios. El segundo se produce tras los cuartos de final, cuando vuelve a ponerse el contador en cero antes de las semifinales.

La única excepción son las expulsiones por tarjeta roja o las suspensiones que ya deban cumplirse. Además, si un futbolista recibe dos tarjetas amarillas en distintos partidos de la fase eliminatoria antes de esa limpieza -por ejemplo, una en dieciseisavos y otra en cuartos de final- deberá cumplir un partido de suspensión.

Por ejemplo, la modificación representó una buena noticia para la selección argentina; Gonzalo Montiel llegó al encuentro de cuartos de final ante Suiza con una tarjeta amarilla y estaba al límite de la suspensión, pero logró completar el partido sin ser amonestado, por lo que quedó habilitado para disputar la semifinal frente a Inglaterra.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Gracias a la limpieza automática establecida por la FIFA, futbolistas como Jude Bellingham, Declan Rice, Ferran Torres, Bradley Barcola, Michael Olise, Lautaro Martínez, Thiago Almada y José Manuel López -que fueron amonestados durante los cuartos de final-, entre otros, afrontarán las semifinales sin tarjetas acumuladas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026