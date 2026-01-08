¿Hay opciones de que Ángel Correa deje Tigres este mercado de invierno?

Ángel Correa no saldrá de Tigres durante el mercado invernal y el club regiomontano ha tomado una postura firme respecto a su futuro inmediato. La directiva considera al atacante como pieza estratégica del proyecto deportivo y mantiene plena confianza en su aporte para los objetivos trazados en el corto y mediano plazo.

En las últimas semanas, el nombre de Correa fue vinculado con distintos destinos internacionales, lo que encendió las alertas en el entorno felino. Primero surgieron versiones que lo colocaban en la órbita del Inter Miami, aprovechando el interés del mercado estadounidense por figuras consolidadas de la Liga MX.

En Tigres cuentan con Angel Correa para todo lo que venga! Angelito es y seguirá siendo Tigre! pic.twitter.com/jRR1LMczPC — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) January 8, 2026

Más recientemente, desde Sudamérica trascendió un supuesto seguimiento por parte de Flamengo, uno de los gigantes del futbol brasileño. Sin embargo, ninguna de estas versiones se tradujo en una oferta formal que pusiera en riesgo la continuidad del jugador dentro del conjunto universitario.

La postura interna en Tigres es clara: cuentan al cien por ciento con Ángel Correa para todo lo que venga. El cuerpo técnico y la directiva consideran que su liderazgo, desequilibrio y experiencia resultan fundamentales para sostener el nivel competitivo del equipo en los torneos que se avecinan.

El técnico Guido Pizarro, hoy al mando del proyecto, fue determinante para cerrar cualquier posibilidad de salida. Pizarro entiende que perder a su principal referente ofensivo alteraría el equilibrio del plantel, por lo que expresó de forma directa su deseo de mantenerlo en la institución.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde el entorno del futbolista también se transmite tranquilidad. Correa se encuentra cómodo, motivado y feliz dentro del club, consciente del rol protagónico que ocupa. La estabilidad deportiva y personal que ha encontrado en Tigres pesa más que los cantos de sirena del exterior en este momento.

La directiva felina solo contemplaría una eventual salida bajo un escenario extraordinario. Únicamente una oferta considerada histórica para la Liga MX, tanto en lo económico como en lo deportivo, abriría la puerta a una negociación distinta, algo que hoy no existe sobre la mesa.

Por ahora, Tigres cierra filas en torno a Ángel Correa y manda un mensaje contundente al mercado: su estrella no está en venta. El proyecto continúa con él como eje central, mientras el club apunta a competir al máximo nivel y pelear títulos en todas las competencias.