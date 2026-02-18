¿Hay opciones de que Milito se marche de Chivas?

En las últimas horas comenzó a circular una versión que encendió las redes: Gabriel Milito estaría en la órbita de Independiente de Avellaneda. El supuesto interés del club argentino generó especulación inmediata sobre un posible adiós anticipado del técnico rojiblanco.

El propio entorno mediático alimentó la conversación. “En redes dicen que lo quieren en Independiente de Avellaneda”, se mencionó en distintos espacios, provocando sorpresa entre aficionados que hoy ven al Guadalajara en plena inercia positiva bajo el mando del argentino.

Sin embargo, puertas adentro de Verde Valle el mensaje es completamente distinto. La directiva no muestra preocupación alguna y mantiene absoluta calma respecto al futuro del entrenador. Consideran que se trata únicamente de un rumor sin sustento formal ni acercamientos oficiales.

Fuentes cercanas al club aseguran que Milito está plenamente comprometido con el proyecto deportivo. El estratega se encuentra cómodo en Guadalajara y concentrado en los objetivos inmediatos. No existe, al menos hasta ahora, intención alguna de negociar una salida anticipada.

Incluso desde el propio entorno rojiblanco deslizan que el técnico no contempla dar un paso al costado. La prioridad es cerrar el torneo con Chivas y competir hasta las últimas instancias. El plan deportivo no contempla interrupciones ni cambios abruptos en el banquillo.

FBL-MEX-GUADALAJARA-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

“Me contaron que el buen Milito está más que contento en Guadalajara y que no se irá a ningún lado”, se comentó recientemente, reforzando la postura de estabilidad. La confianza interna es tal que ni siquiera se analiza un escenario alternativo.

El profesionalismo del argentino es otro de los puntos que tranquilizan a la directiva. En Verde Valle conocen su metodología y su compromiso contractual. Consideran que cualquier decisión sobre su futuro se tomará con responsabilidad y siempre pensando en el bienestar del club.

Además, el momento competitivo del equipo también influye. Chivas atraviesa una etapa de crecimiento futbolístico y cohesión interna, factores que difícilmente se abandonan en medio de la temporada. Interrumpir el proceso significaría alterar una dinámica que hoy resulta positiva.

Por ahora, todo apunta a que Gabriel Milito terminará el torneo con el Guadalajara. Independiente puede sonar en el horizonte, pero no existe negociación en curso ni indicios de ruptura. En Verde Valle hay serenidad absoluta y la convicción de que el proyecto sigue firme.

