¿Hay riesgo de que Leo Messi se pierda el Mundial 2026 por lesión?

La tarde de este domingo se han encendido las alarmas en el entorno de la selección de Argentina. Leo Messi quien firmaba un encuentro brillante con el Inter Miami ante el cuadro de Philadelphia, tuvo que salir del campo luego de sentir una dolencia en la parte posterior del muslo.

Si bien el argentino salió del campo por propio pie, la preocupación no se hizo esperar en el entorno del campeón del mundo. Sin embargo, su compañero de equipo y amigo personal, Rodrigo de Paul, confirmó que veremos al '10' en el Mundial dentro de la normalidad.

🎙️ Rodrigo De Paul speaking on concerns over Lionel Messi’s injury scare today:



“We had a conversation on the pitch and Leo told me it’s nothing too serious, but obviously he needs some rest. It’s something that has been bothering him for a little while now, so the medical team… pic.twitter.com/7aDlwR3mky — Sage (@Sage_FCB) May 25, 2026

En el campo tuvimos una conversación y Leo me dijo que no es nada demasiado grave, pero obviamente necesita algo de descanso. Es algo que lo ha estado molestando por un tiempo, así que el equipo médico evaluará todo adecuadamente antes de tomar cualquier decisión. Rodrigo de Paul

Rodrigo afirma que desde su conocimiento personal sobre Messi, no hay nada de qué preocuparse.

Por lo que he visto, no estoy realmente preocupado. Todos conocemos a Messi, siempre quiere jugar, competir y ayudar al equipo sin importar la situación. Ese es el tipo de mentalidad que tiene. Rodrigo de Paul

Inter Miami CF v Philadelphia Union | Megan Briggs/GettyImages

Por último, de Paul descartó cualquier opción de que Leo se pierda la Copa del Mundo por una lesión de este tipo.

Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una parte enorme de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar por Argentina es más que fútbol, es orgullo, responsabilidad y pasión. Conociendo a Leo, nunca querría defraudar a su país, a sus compañeros o a los hinchas. Jugar en un Mundial siempre es un sueño y un privilegio para él, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esté listo y en plena forma. Rodrigo de Paul