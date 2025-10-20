¿Hay tensión entre André Jardine y la directiva del América?

Este fin de semana el América firmó una dura caída dentro de la Liga MX en contra de Cruz Azul. Los del nido de Coapa no fueron capaces de resistir el juego del cuadro de Nicolás Larcamón. La realidad es que dentro del campo, el último tricampeón ofreció uno de los peores encuentros de la era de André Jardine como técnico.

El mismo Jardine ha declarado de forma directa que su equipo jugó este fin de semana el peor juego en lo que va del torneo. André añade que los del nido tienen la obligación de mejorar de forma inmediata. Sin embargo, lo anterior no será del todo sencillo, pues el técnico no está feliz con el grueso del plantel.

De acuerdo con información de Récord, habría existido ya algún cruce entre el entrenador del América y la dirección deportiva que lleva Santiago Baños. Jardine habría señalado al directivo que el armado de la plantilla para el semestre en curso no fue la correcta, ni en salidas, ni en fichajes.

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX

André considera que dentro de la nómina sigue permaneciendo piezas cuyo ciclo en el plantel debió terminar en el verano. Jugadores que no están a la altura del reto y que lejos de aportar, hoy más bien son una carga para los planes del entrenador y su equipo de trabajo.

De la misma forma, Jardine concluye que los fichajes no son lo que se esperaba. Piensa que el área deportiva tuvo una mala elección en el mercado. La fuente afirma que salvo Allan Saint-Maximin, ninguno de los otros cuatro refuerzos del verano, gustan al técnico.

Por ahora, Jardine deberá resolver lo que resta de año con lo que tiene dentro del equipo. Sin embargo, es un hecho que André quiere una revolución en la plantilla radical para el mercado de invierno.

