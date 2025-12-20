''He igualado a mi ídolo'', declara orgulloso Kylian Mbappé tras empatar el récord de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé cerró el año con una noche que va más allá del marcador. Tras anotar su gol número 59 en un mismo año futbolístico e igualar el récord que Cristiano Ronaldo estableció en 2013, el delantero francés puso el acento en lo emocional.

“Hoy es un día especial, el récord es increíble. He igualado a mi ídolo, Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid. La celebración iba para él, para mi amigo y mi referente”, declaró al término del encuentro, palabras que marcaron el eje de una jornada histórica en el Santiago Bernabéu.

Mbappé (59 goles en un año natural):

“Jugar un partido el día de mi cumple, con el Real Madrid (el club de mis sueños), ganar el partido e igualar a Cristiano (mi ídolo, el mejor jugador de la historia del RM y referencia del fútbol mundial). Es un honor. Quería hacerle un guiño” pic.twitter.com/tPdAQYreWm — Lucía Heras (@luxiheras2) December 20, 2025

El Real Madrid venció 2-0 al Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, justo antes del parón invernal, en un partido que dominó desde el inicio. Con posesión ordenada y ritmo constante, el equipo blanco fue llevando el juego hacia campo rival, obligando al conjunto andaluz a replegarse. La insistencia tuvo premio en la primera mitad, cuando Jude Bellingham apareció en el área para definir con precisión tras una asistencia de Vinicius Junior, colocando el uno por cero antes del descanso.

En la segunda parte, el encuentro mantuvo la intensidad, aunque sin demasiadas ocasiones claras. El punto de quiebre llegó al minuto 68, cuando Marcao fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla por un golpe sobre Bellingham en una acción sin mayor trascendencia. Con un hombre menos, el Sevilla vio reducidas sus opciones y el panorama se inclinó definitivamente del lado local.

A partir de ahí, el Real Madrid manejó el partido con inteligencia, sin acelerar de más, pero controlando cada tramo del juego. El desgaste sevillista terminó por reflejarse en los minutos finales, cuando Juanlu Sánchez zancadilleó a Rodrygo Goes dentro del área. La jugada fue sancionada como penalti sin discusión.

Mbappé asumió la responsabilidad desde los once pasos. Con un disparo certero de pierna derecha, firmó el dos por cero definitivo y alcanzó una cifra histórica. El “SIUUU” con el que celebró fue más que un gesto: fue un homenaje directo a Cristiano Ronaldo. Así, el Real Madrid cerró el año con una victoria sólida, un récord igualado y la confirmación de que su nueva figura entiende el peso de la historia que representa vestir de blanco.

