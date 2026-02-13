Henry Martín aclara sus últimas y polémicas declaraciones

Henry Martín dio la cara y ofreció una disculpa pública a la afición del América, luego de la controversia generada por unas declaraciones en las que aseguró que jugaba para él y no para la grada. El delantero azulcrema explicó el contexto de sus palabras y reconoció que su mensaje fue malinterpretado.

El capitán americanista fue claro al señalar que nunca intentó minimizar la importancia del apoyo de la tribuna:

Definitivamente se malinterpretó (la declaración). Yo cuando hablaba de esa situación, hablaba que primero tienes que estar bien tú. Primero tienes que estar bien tú, contigo, tu familia y con los tuyos para poder dar alegría a los demás. La afición por supuesto que es muy importante. Por supuesto que son lo más importante de un equipo. Porque sin ellos no somos nada. Yo me debo al americanismo. Me hice del americanismo. Henry Martín

HENRY MARTÍN SEÑALA AMARILLISMO Y FUERA DE CONTEXTO



Ante sus polémicas declaraciones en entrevista con TUDN, aclaró sus palabras en Club América y ofreció disculpas a la afición.



🗣️ ¿De los abucheos en los partidos? Los toma como exigencia de la grada, la mejor forma para… pic.twitter.com/9FtlGglvmi — Futbol Total (@futboltotal) February 13, 2026

Martín aceptó que pudo haber sido más específico en su explicación inicial, aunque también dejó en claro que percibe diferentes actitudes dentro de la propia hinchada. “Definitivamente lo que dije me faltó ser tal vez más específico. Porque sí, hay un sector que no se considera aficionado definitivamente. Porque es un sector que en las buenas está y en las malas desaparece”, expresó el delantero.

El atacante yucateco profundizó en esa idea y fue aún más directo respecto a la crítica constante. “Y a veces ni siquiera en las malas, tantito en las medias malas no están. Imagínate si nosotros nos preocupáramos o nos dedicáramos a estar leyendo y viendo todo lo que nos publican”, comentó, subrayando la presión que implica jugar en una institución como América.

America v Olimpia - CONCACAF Champions Cup 2026

Finalmente, Henry abordó el complicado presente de Kevin Álvarez, quien fue abucheado de forma masiva durante el duelo ante Olimpia. El goleador salió en defensa de su compañero y pidió respaldo:

Yo pasé esa situación de abucheos y es durísimo, yo no sé qué se busca con tanto abucheo, sí sé que es meter presión al jugador, tampoco queremos que nos arropen y nos estén aplaudiendo todo, porque cuando hay que exigir, hay que exigir. Kevin lo sabe, sabe que debe dar más, tiene que sobreponerse a esto, porque si tiene el carácter para muchas cosas, también para esto. En el caso de Víctor Dávila, él ya está un poco más grande, entiende poco más, pero a Kevin lo apoyamos mucho más porque se presenta más fuerte con él, a veces sí se considera un poco injusto, no queremos que eso suceda, lo defendemos a muerte, es parte del equipo. Henry Martín

Henry no vive su mejor etapa como jugador del América. Ahora, ha establecido una línea tensa entre él y la afición que deberá remediar con goles.

