Henry Martín da la cara luego de su terrible fallo en contra de Pumas

El pasado fin de semana el América quedó eliminado de la Liga MX a manos de los Pumas de la UNAM. El gran villano fue el capitán Henry Martín, quien erró el penalti diferencial sobre el cierre del juego. Luego de un par de días de silencio y en la sombra, el veterano emitió un mensaje para la grada azulcrema.

Me cuesta mucho encontrar las palabras.

Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal.



Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer.



Sé… pic.twitter.com/n0dLA2ioin — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) May 14, 2026

Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal. Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer. Henry Martín

Afirma saber dónde está parado y la responsabilidad que implica ser futbolista del América.

Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas. No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club. Henry Martín

Pidió disculpas a la afición tanto por la falla, como por el terrible semestre del equipo.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también la siento. Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos. Quiero pedirles perdón de corazón. Perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían. Perdón porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica y estuvimos a nada de lograrlo. Henry Martín

Henry concluyó su discurso agradeciendo a la parcialidad del América por la fe mostrada contra Pumas. Aseguró que el equipo volverá a la cima pronto.

Y quiero darles las gracias. Gracias por jamás abandonarnos. Gracias por alentarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande. Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar. Este equipo sacó orgullo, carácter y corazón para levantarse cuando muchos ya nos daban por muertos. Por eso sé que volveremos más fuertes, volveremos a ganar los títulos que se merece ésta institución. Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias americanistas. Volveremos a volar. Henry Martín