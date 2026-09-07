Henry Martín justifica la derrota del América en contra del León

Se ha terminado el invicto del América. El cuadro de la capital del país fue derrotado por el León en el duelo por la tercera plaza de la Leagues Cup. Tras el cotejo, Henry Martín, capitán del equipo , dio la cara para hablar de la caída de los suyos este domingo y en general, de su tropiezo en un torneo que aspiraban ganar.

Henry Martín destacó la dificultad que tuvo el América para desarrollar bien su estilo de juego ante León, pues el clima no ayudó



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Hoy, si el clima no ayuda mucho, te sofocas por momentos. Nosotros jugamos a la presión y eso nos costó; eso de la intensidad va también por el tema del clima. Nosotros siempre fuimos quienes estaban yendo a buscar adelante. Tuvimos las mejores oportunidades de gol. El equipo está intentando y creo que por eso estamos, si nos duele, claro, pero estamos tranquilos de que el equipo está buscando, está generando. Henry Martín

A nivel general, Henry no ocultó el dolor interno del equipo luego de caer de nueva cuenta en una competición internacional.

Veníamos ganando, veníamos haciendo las cosas bien, este es nuestro primer partido como derrota en un partido. Duele, claro que duele, porque intentábamos, porque queremos, al final un descuido y nos cuesta el partido. No aprovechamos las oportunidades que tenemos, es evaluar el juego, lo que no estamos haciendo, lo que dejamos de hacer y que nos venía funcionando en los partidos anteriores. Henry Martín

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Martín pasa página y pone la mente cien por ciento en la Liga MX. América se cruzará próximamente con Cruz Azul y Chivas en el lapso de una semana.

Vienen dos partidos muy importantes donde no importa el lugar que estés, lo que hayas hecho antes, importa lo que hagas en ese partido. Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y más que cualquier cosa es el orgullo del equipo, de nuestra afición y de nuestro trabajo. Henry Martín