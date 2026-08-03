Henry Martín marcó con el América frente a Santos Laguna y se quitó de encima una verdadera malaria como goleador

En la actividad dominical de la Liga MX, el América está enfrentando a Santos Laguna en el Estadio Banorte Azteca. Todavía no se disputaban ni tres minutos cuando el local encontró la ventaja a través de un tanto del capitán Henry Martín, quien cabeceó con fuerza un centro preciso por parte de Dagoberto Espinoza.

¡Pasó más de un año para que Henry Martín volviera a marcar en Fase Regular de #LigaMX! 🔙 pic.twitter.com/iqxzEkmKrQ — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 2, 2026

No es ningún secreto a voces que la afición azulcrema no está nada contenta con la presencia del yucateco en el cuadro titular, ya que está lejos de ser lo que alguna vez fue. Sumado a ello, los seguidores no olvidan el penal que falló contra Pumas en los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 que ocasionó la eliminación del club, donde quedó marcado como el gran villano.



Es verdad que La Bomba hizo una anotación en la Liguilla del C2026 dentro del Clásico Capitalino, no obstante, en fase regular sí llevaba un largo rato sin hacerse presente con gol. En general, el mundialista mexicano tenía una racha de año y medio sin perforar las redes. Su último tanto en fase regular lo consiguió el 7 de febrero del 2025 cuando los emplumados vencieron 1-2 al Puebla.

UNA DECADA DE GOLES. 🔥



Henry Martín llegó a 10 temporadas consecutivas anotando con las águilas. 🤯



La Bomba además llegó a 118 anotaciones con la camiseta del Club América. 🙌



¡¡LEYENDA VIVIENTE DEL CLUB!! 💛💙 pic.twitter.com/FcQHLgBxkP — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) August 2, 2026

Se debe recordar que Henry ha sufrido en demasía con las lesiones a lo largo de los últimos dos años. A principios del 2025 tuvo una tendinitis que lo mantuvo inactivo casi dos meses. Posteriormente vinieron desgarres y sobrecargas musculares, que lo mermaron a la mitad del 2025, justamente en los inicios del Apertura 2025. En septiembre tocó turno de un esguince de rodilla derivado de un golpe en los entrenamientos, sumado a problemas graves en los isquiotibiales. Ya en el 2026 estuvo marginado por dolencias musculares y cuadros de precaución médica, hasta que en este semestre parecer haber dejado todo atrás.



Aunado a ello, se debe resaltar que el delantero está convertido en el cuarto mayor anotador en la historia del conjunto azulcrema con sus 118 dianas, siendo superado únicamente por Octavo Vial (152), Cuauhtémoc Blanco (153) y Luis Roberto Alves 'Zague' (188).

• @ClubAmerica 🟨🟦 @HenryMartinM 4to máximo

goleador histórico de las Águilas 🦅



🇲🇽Zague ⚽️188

🇲🇽Cuauhtémoc ⚽️153

🇲🇽Octavio Vial ⚽️152

🇲🇽Henry Martin ⚽️118🔺

🇧🇷José Alves ‘Zague’ ⚽️109



¡A 36 goles de superar al Cuah!

¡A 70 goles de superar a Zague!



Tiene apenas 33 años. pic.twitter.com/2gcBT2Sz7z — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) August 2, 2026

Por otro lado, las Águilas del uruguayo Guillermo Almada deben dar gracias al arquero Rodolfo Cota, que se ha convertido en la gran figura del encuentro al haber detenido cuatro remates, los cuales fueron obra de Eduardo Aguirre, el argentino Ezequiel Bullaude y el español Fran Villalva.