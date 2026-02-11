Henry Martín rompe el silencio luego de su peor año siendo jugador del América

Henry Martín decidió hablar después de una temporada marcada por lesiones, críticas y un desgaste emocional evidente. El delantero del América reconoció que el último año ha sido uno de los más complejos de su carrera y dejó frases que retratan el impacto que tuvo la falta de respaldo y los constantes problemas físicos.

El atacante fue claro al referirse al sentir de la grada y al nivel de exigencia que rodea al club. “Antes entendía la frustración de quienes siguen al América, pero que la gente se olvide de lo que ganamos te dice que nunca estarán felices”, expresó, evidenciando que la memoria corta ha pesado.

HENRY MARTÍN LANZA DARDO A LA AFICIÓN DEL AMÉRICA 🦅



El histórico de las Águilas cuestionó el hecho de que la gente olvide rápido los éxitos que ha tenido el equipohttps://t.co/HwmJdTXKE1 pic.twitter.com/KJz5w8yPJ8 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 11, 2026

A partir de ese contexto, Henry explicó que su enfoque cambió de manera radical. Hoy compite por motivos distintos a los de antes. Asegura que juega para él y su entorno más cercano, entendiendo que la aprobación externa es volátil y que el entorno azulcrema suele ser implacable.

El yucateco también profundizó en el episodio físico más duro que le tocó atravesar. “La última lesión que tuve, que literal me rompí el isquio, no sé si salió como tal, se me desprendió un músculo del isquio”, relató, recordando la gravedad del diagnóstico médico.

La sorpresa fue tal que incluso el cuerpo médico quedó impactado. Según contó, los especialistas le confesaron: “Nunca lo había visto”. Ese escenario lo llevó a un punto límite, no solo en lo físico, sino también en lo mental, al enfrentar una recuperación incierta.

Club America v Real Salt Lake - Leagues Cup Phase One | Alex Goodlett - Leagues Cup/GettyImages

En medio del proceso, el delantero reconoció que comenzaron las dudas profundas. “Es cuando empiezas a dudar hasta de ti mismo”, confesó. La idea del retiro apareció por primera vez con fuerza, alimentada por el dolor constante y la incertidumbre sobre si podría volver a su mejor nivel.

“Porque ya tienes miedo, tienes tanto miedo de que te vuelvas a lastimar”, añadió. El temor a recaer se convirtió en un enemigo silencioso durante las rehabilitaciones, donde cada ejercicio representaba una batalla interna contra el pensamiento de que el cuerpo podía fallar otra vez.

El momento más crudo llegó cuando verbalizó lo que muchos futbolistas prefieren callar. “Te digo, te empiezas a creer el será que ya sí me tengo que retirar, será que ya se acabó mi tiempo en el futbol”, compartió, describiendo cómo la cabeza puede jugar en contra.

Sin embargo, Henry fue categórico al cerrar cualquier puerta anticipada. “Yo me voy a retirar cuando yo quiera… Yo me retiro cuando yo quiera, porque yo he logrado lo que he logrado a base de esfuerzo”, sentenció, reafirmando su determinación de decidir su propio destino.

Todo apunta a que, en el corto plazo, Martín podría rotar su rol protagónico en el ataque azulcrema. Pero su mensaje deja claro que, más allá de los goles, hoy pelea por algo más profundo: su dignidad, su legado y el derecho a escribir el final de su historia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA