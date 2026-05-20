Henry Martín tiene un nuevo pretendiente dentro de la Liga MX

Si bien es cierto que a nivel interno del América se estima una limpia de plantel radical luego de firmar un semestre de horror, ahora mismo el club no ha avanzado con el mismo. Se espera que en las siguiente semanas el cuadro de la capital del país inicie con las modificaciones a todas luces urgen.

Es una realidad es que se esperan fichajes dentro del nido de Coapa. Sin embargo, los mismos no llegará sino hasta que la directiva logre dar salida a los descartes. Uno de los nombres sobre la cuerda floja es el de Henry Martín, quien sigue teniendo mercado dentro de la Liga MX.

EL LAST DANCE DE LA ‘BOMBA’ 💣



El futuro de Henry Martín en América sigue generando dudas y en Tijuana ya aparece como una opción que ilusiona. La ‘Bomba’ podría vivir un último capítulo con Xolos, el club donde debutó en Liga MX.



👀 Aunque su contrato termina hasta diciembre… pic.twitter.com/5vICnGk7YW — Futbol Total (@futboltotal) May 20, 2026

Adicional al ya reportado interés de parte del Atlante, se informa que Henry también está en la mira de Tijuana. El cuadro de la frontera norte del país fue la última casa de Martín antes de llegar al América. Ahora los Xolos apelan al posible retorno del mexicano ante su necesidad de goles.

El técnico del Tijuana, Sebastián Abreu ha pedido a la gerencia del club la firma de un centro delantero de peso para este verano. Su equipo tiene generadores de juego ofensivo de elevada calidad, sin embargo, ahora mismo no tienen dentro de la plantilla un '9' de poder dentro del área.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Resulta clave señalar que en este momento no hay ofertas formales en la mesa del América por Henry. El interés de Tijuana nace de la información que coloca a Martín fuera del club de la capital del país este verano por deseo de ambas partes.

En todo caso, se entiende que el Atlante se mantiene como el mejor destino para Martín. Primero, le permitiría seguir manteniendo su estilo de vida dentro de la Ciudad de México. Segundo, tiene una relación muy cercana con el técnico del equipo, Miguel Herrera.

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