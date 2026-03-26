Henry Martín vive la etapa más dura de su estapa en el América

El presente de Henry Martín es de terror. Desde finales de 2024, el jugador vive lesiones que han apagado de forma importante el brillo que tuvo dentro del América tricampeón de la Liga MX. Dicho negativo estado de salud, frenó al delantero todo el 2025 y al menos por ahora, pasa lo mismo a lo largo del 2026.

Además que su cuerpo camina sobre un limbo en el que, ante el más mínimo sobresfuerzo puede romperse, la cabeza de Henry Martín también se nubla en medio de dudas. El estado anímico del goleador no es el mejor, pues sabe que la etapa que está viviendo no es la que esperaba un par de años atrás.

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Henry Martín sigue sin poder regresar con América y el problema ya no sería solo físico.



📰 Según información de 'Grada', su lesión también tendría un componente mental. El fisioterapeuta Gersom Orduña apunta a que el miedo tras múltiples recaídas… pic.twitter.com/1w4Sv95UZA — Futbol Total (@futboltotal) March 25, 2026

Fuentes reportan que Henry requiere de terapia psicológica pues su mente también puede haber sufrido daño en medio de esta dura etapa. Siendo claros, el miedo a las recaídas puedas ser un bache mental para el regreso al campo en el máximo nivel de competitividad posible para el veterano.

Sería normal que en los duelos de retorno de Henry, el jugador no entre al campo con el mismo rigor físico que un jugador de su perfil suele tener. Esto por el miedo a sufrir daño que le frene de nueva cuenta. Esto último con la posibilidad de que la ausencia sea todavía más prolongada.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La realidad es que Henry no vive el presente que valoraba hace un año atrás cuando renovó con América. En ese punto, se pensaba que dicha extensión de contrato incluso le podría valer un puesto en la Copa del Mundo como el delantero estelar de la selección. Hoy, ni siquiera tiene opciones de ser tomado en cuenta para el Mundial.

Martín volverá al campo luego de la fecha FIFA. Será durante dicho período que en Coapa definan si el atacante está en plenitud o no. Se entiende que su adaptabilidad ha de ser gradual.