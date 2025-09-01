Historia del Balón de Oro de Cristiano Ronaldo: nominaciones totales, victorias y récord de votos

Aunque a su gran rival contemporáneo nunca le han preocupado demasiado los elogios individuales, Cristiano Ronaldo ansía esa validación.

La superestrella portuguesa no es sino un fenómeno, un futbolista de rendimiento excepcional cuya capacidad para brillar cuando más importa le ha llevado a ser comparado durante mucho tiempo con el que, para muchos, es el mejor jugador de todos los tiempos.

Mientras que la reciente ascensión de Lionel Messi ha impulsado su legado a un terreno antes imprevisto, la carrera de Ronaldo tiende en la dirección opuesta. Sin embargo, eso no debería quitarle mérito a lo que consiguió mientras dominaba la esfera europea. Su gen inspiró al Manchester United y al Real Madrid en la conquista de numerosos títulos, y el trabajo de Ronaldo le ha valido numerosos elogios individuales.



Sin embargo, sus días como principal aspirante al Balón de Oro han quedado atrás.

¿Cuántas veces ha sido nominado Cristiano Ronaldo al Balón de Oro?

Ningún jugador ha recibido más nominaciones al Balón de Oro que Ronaldo (18), y Messi recibirá la 16ª en 2023. El astro portugués, que ahora milita en la emergente Saudi Pro League tras dejar el Manchester United por segunda vez en 2022, obtuvo su primera nominación en 2004, después de que Sir Alex Ferguson lo sacara del Sporting CP para convertirlo en la próxima superestrella de Old Trafford.

Ronaldo fue entonces una figura perenne en el pensamiento del Balón de Oro durante los 15 años siguientes, ya que estuvo en la lista final de candidatos año tras año.



Sin embargo, a medida que su carrera entra en su acto final, Ronaldo se ha ido alejando de la relevancia del Balón de Oro y, en 2023, no entró en absoluto en la lista de 30 finalistas tras no recibir ningún voto en 2022. Es la primera vez desde 2003 que Ronaldo no pasa el corte final.

¿Cuántas veces ha ganado Cristiano Ronaldo el Balón de Oro?

La Liga 2017-18 - Real Madrid vs Sevilla FC | Power Sport Images/GettyImages

La carrera de Messi y Ronaldo por la supremacía del Balón de Oro refleja en gran medida sus batallas sobre el terreno de juego. Durante un tiempo, fue un duelo de idas y venidas, pero Messi se ha distanciado. El argentino está a punto de ganar su octavo galardón en 2023, mientras que Ronaldo probablemente acabe su carrera con cinco, el segundo más laureado de todos los tiempos.

Muy pocos, sin embargo, pudieron discutir su victoria en 2016. Ronaldo ganó el premio con la mayor diferencia en la historia del Balón de Oro tras guiar a una selección portuguesa sin favoritos a la gloria en la Eurocopa 2016 y marcar el penalti de la victoria en la final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. En general, se considera el mejor año de la ilustre carrera de Ronaldo.



Repitió éxito en 2017 con otro triunfo en la Liga de Campeones, pero ese fue el último Balón de Oro que Ronaldo ha ganado hasta la fecha.

Récord de votos del Balón de Oro de Cristiano Ronaldo

Año Número de votos Porcentaje de votos Puesto 2004 11 - 12 2005 2 - 20 2006 5 - 14 2007 277 - 2 2008 446 - 1 2009 233 - 2 2010 - 3.92 6 2011 - 21.6 2 2012 - 23.68 2 2013 1365 27.99 1 2014 - 37.66 1 2015 - 27.76 2 2016 745 - 1 2017 946 - 1 2018 478 - 2 2019 476 - 3 2020 178 - 6 2021 0 - 20

Sería exagerado decir que Ronaldo se hizo con su primer Balón de Oro en 2008 de la nada, pero nunca antes había estado tan cerca de ganar el premio como en 2007, cuando quedó segundo. En 2004, quedó 12º junto a Milos Baros, y 20º junto a Jamie Carragher en 2005, con sólo dos votos. En 2006 quedó 14º.

En 2007, Kaká le arrebató el galardón, y un año más tarde se hizo con él por primera vez, con 446 puntos.



Si bien su victoria de 2016 fue la más contundente, ya que obtuvo más del doble de puntos que Messi (segundo), la mayor cantidad de puntos la consiguió durante su controvertida victoria de 2013, con 1365. Tanto Messi (segundo) como Ribéry (tercero) superaron los 1000 puntos ese año.



Desde 2017, cuando ganó con 745 puntos, el rendimiento de Ronaldo en el Balón de Oro ha ido en declive. Sus cifras de puntos fueron similares en 2018 y 2019, cuando terminó segundo y tercero respectivamente, pero cayó al sexto puesto en la votación en 2021 y no obtuvo ningún voto en 2022.