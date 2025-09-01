Historia del Balón de Oro de Kylian Mbappé: total de nominaciones, victorias y récord de votos

Kylian Mbappé ya tenía una nominación al Balón de Oro en su bolsillo cuando se dio a conocer al mundo.

Fue en el Mundial de 2018 cuando el francés alcanzó la mayoría de edad al desempeñar un papel fundamental en el triunfo de Francia. Reclamó el Trofeo Kopa gracias a sus esfuerzos en Rusia, y el consenso abrumador fue que Mbappé terminaría su carrera como aspirante a múltiples Balones de Oro.

Es imposible cambiar su estatus como talento que define una generación, aunque la brillantez continua de Lionel Messi y la forma sobrenatural de Karim Benzema en 2022 significan que el tiempo de Mbappé bajo el sol aún no ha llegado. Al delantero superestrella le esperan los éxitos individuales más ilustres.

¿Cuántas veces ha sido nominado Kylian Mbappé al Balón de Oro?

Mbappé obtuvo su sexta nominación al Balón de Oro en 2023.

El francés hizo historia en 2017 cuando se convirtió en el nominado más joven al Balón de Oro de la historia y consiguió un traspaso gigantesco al PSG ese verano. Mbappé había protagonizado previamente un equipo repleto de estrellas de Mónaco que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones 2016/17, anotando en ambos partidos de su victoria de octavos de final sobre el Manchester City.

Desde entonces, Mbappé ha sido nominado al premio todos los años.

¿Cuántas veces ha ganado Kylian Mbappé el Balón de Oro?

Ballon D'Or Photocall At Theatre Du Chatelet In Paris | Marc Piasecki/GettyImages

A pesar de su elevado estatus y su talento incuestionable, Mbappé aún no ha ganado el Balón de Oro. El francés ya se ha destacado en dos Copas del Mundo, ganando el Trofeo Kopa 2018 como resultado de su heroica campaña en Rusia, y anotó una gran cantidad de goles para el PSG después de unirse al club en 2017.

Mbappé ha brillado en los momentos más brillantes desde que se abrió paso en Mónaco y ya es el jugador más prolífico en la historia del PSG, anotando 217 goles en 263 partidos, pero ni siquiera se ha acercado a ganar el estimado Balón de Oro.

Por supuesto, es difícil hacerlo mientras Messi todavía esté presente, pero el francés sin duda se sentirá decepcionado por la relativa falta de interés de los votantes hasta el momento. ¡Ni siquiera ha subido al podio!

Sin embargo, la superestrella parisina no está desprovista de confianza y, a pesar de que muy pocos lo consideran para la corona de 2023, cree que merece ser considerado uno de los principales candidatos : "Los nuevos criterios [para ganar el Balón de Oro], se trata de alguien que ha tenido un impacto... Creo que cumplo con estos criterios, así que diría... que sí. Pero ya veremos", dijo el francés en julio.

Mbappé ciertamente tiene derecho a sentirse así. Un hat-trick en la final de la Copa del Mundo (la primera persona en hacerlo desde Sir Geoff Hurst en 1966) no solo significó que terminó el torneo con la Bota de Oro, sino que también terminó la temporada 2022/23 como máximo goleador de la Ligue 1. Disfrutó de una campaña increíble y muchos lo consideran el mejor jugador que el planeta tiene para ofrecer, pero eso probablemente no sea suficiente para ganar el Balón de Oro 2023. Aunque podría conseguir su primer podio.

Récord de votaciones del Balón de Oro de Kylian Mbappé

Año Número de votos/puntos Puesto 2017 48 7mo 2018 347 4to 2019 89 6to 2021 58 9o 2022 85 6to

La mejor actuación de Mbappé en el Balón de Oro se produjo en 2018, su segunda nominación. Si bien el francés suele oscilar entre los diez primeros desde su primera nominación récord en 2017, terminó cuarto en 2018 con 347 votos.

Mbappé fue nombrado Mejor Jugador Joven en la Copa del Mundo de 2018 cuando Francia levantó el trofeo tras su gran torneo. Marcó cuatro goles en Rusia y luego levantó su primer y único Trofeo Kopa en la ceremonia del Balón de Oro.

Si bien Mbappé superó a Lionel Messi en la votación por el premio principal, fue derrotado por su compatriota Antoine Griezmann, quien también disfrutó de una Copa del Mundo estelar por el último lugar en el podio. Cristiano Ronaldo terminó segundo en la votación cuando el ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo, Luka Modric, finalmente rompió el duopolio Messi-Ronaldo Balón de Oro.

Olympique de Lyonnais v Paris Saint-Germain - French Cup Final | Xavier Laine/GettyImages

Desde 2018, Mbappé ha tenido un desempeño bastante decepcionante en la votación del Balón de Oro, principalmente debido al bajo desempeño del PSG en la Liga de Campeones. Si bien el propio francés a menudo ha hecho todo lo que ha podido para inspirar a Les Parisiens a alcanzar su objetivo final, su falta de equilibrio y armonía los ha hecho quedarse cortos cuando se enfrentan a lo mejor que Europa tiene para ofrecer.

El Balón de Oro fue cancelado durante el año en que llegaron a su única final de la era respaldada por Qatar en lo que va de 2020 como resultado de la pandemia de Covid, aunque fue Neymar quien deslumbró.