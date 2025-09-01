Historia del Balón de Oro de Lionel Messi: total de nominaciones, victorias y récord de votos

Lionel Messi no parece ser una superestrella que juega por premios individuales, pero su perpetua brillantez en el campo no le ha dejado otra opción que reclamar galardón tras galardón.

El éxito ha seguido al mágico argentino desde el principio de su carrera, cuando rápidamente se dio cuenta de que, después de su llamativo esfuerzo en solitario contra el Getafe y su triplete que encendió su legado en El Clásico, Argentina finalmente había encontrado la segunda venida de Diego Maradona.

Ciertamente, Messi no ha decepcionado a quienes dejaron escapar premoniciones tan elevadas en una etapa tan temprana de su carrera. Casi dos décadas después de su debut absoluto, el delantero argentino, a los ojos de muchos, es reconocido como el mejor que jamás lo haya hecho en este bendito deporte. Su habilidad simplemente escandalosa ha llevado a sus equipos a numerosos títulos y también ha disfrutado de una buena cantidad de éxito a lo largo de los años en lo que respecta a premios individuales.

Ningún jugador ha sido más prolífico a la hora de conseguir el premio individual más ilustre de este deporte: el Balón de Oro.

¿Cuántas veces ha sido nominado Lionel Messi al Balón de Oro?

Messi ha recibido la segunda mayor cantidad de nominaciones al Balón de Oro de todos los tiempos y 2023 fue la decimosexta vez que aparece en la lista final. Sólo Cristiano Ronaldo (18) tiene más nominaciones que la superestrella argentina.



Sin embargo, su notable campaña en la Copa del Mundo en Qatar lo colocó nuevamente en el primer plano de las consideraciones para el Balón de Oro, incluso si su segunda temporada, aunque más productiva, fue considerada un fracaso ya que salieron prematuramente de la Liga de Campeones.

¿Cuántas veces ha ganado Lionel Messi el Balón de Oro?

Mientras que Ronaldo supera a su gran rival contemporáneo en términos de nominaciones, Messi es el que más ha ganado el Balón de Oro, triunfando siete veces.



El primer éxito del mago llegó en 2009, tras marcar en la final de la Liga de Campeones ante el Manchester United en Roma. Luego ganó los siguientes tres premios, aunque hubo cierta controversia en torno a su victoria en 2010, y muchos creyeron que el legítimo vencedor era Wesley Sneijder, quien protagonizó la Copa del Mundo en Sudáfrica en donde su país cayó derrotado en la final ante España.



Luego, Ronaldo disfrutó de una buena cantidad de éxitos, ya que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones en cuatro años entre 2014 y 2018. Por lo tanto, Messi ganó solo un Balón de Oro entre hasta 2018, pero desde entonces ganó el premio dos veces y está listo para lograrlo. Se trata de un tercer triunfo en cinco años en 2023. Messi es favorito sobre Erling Haaland, que batió récords en la Premier League, quien confía en que él será quien se llevará el premio a casa, como resultado de su éxito en la Copa del Mundo.



El ganador del Balón de Oro 2023 se anunciará el lunes 16 de octubre de 2023.

El récord de votación del Balón de Oro de Lionel Messi

Año Número de votos/puntos % de voto Puestos 2006 2 N/A 20 2007 255 N/A 3ero 2008 281 N/A 2do 2009 473 N/A 1ero 2010 N/A 22,65 1ero 2011 N/A 47,88 1ero 2012 N/A 41,6 1ero 2013 1205 24,72 2do 2014 N/A 15,76 2do 2015 N/A 41,33 1ero 2016 316 N/A 2do 2017 670 N/A 2do 2018 280 N/A 5to 2019 686 N/A 1ero 2021 613 N/A 1ero

Messi irrumpió en escena antes de la Copa del Mundo de 2006 en Cataluña y posteriormente obtuvo su primera nominación al Balón de Oro. Sin embargo, solo obtuvo dos votos y terminó en el puesto 20 de la general, cuando triunfó Fabio Cannavaro. Los dos votos de Messi fueron igualados por los italianos Gianluca Zambrotta y Luca Toni, además de Juninho y John Terry.

Sin embargo, durante la siguiente década, Messi terminó en el podio todos los años. Consiguió el tercer puesto en 2007 y luego duplicó el premio con su gran rival Ronaldo hasta que Luka Modric consiguió la victoria gracias a sus esfuerzos en el Mundial de Rusia 2018. Después de que Messi ganara cuatro galardones seguidos entre 2009 y 2012, Ronaldo ganó Balones de Oro consecutivos y el argentino obtuvo poco más del 20% de los votos en ambos años.

Si bien el 2012 de Messi es ampliamente considerado como la mejor actuación de cualquier jugador en un año calendario, ya que anotó 91 goles, un récord, su actuación más dominante en la ceremonia del Balón de Oro llegó un año antes, en 2011, cuando obtuvo el 47,88%. de la votación.

Curiosamente, su mejor actuación desde la perspectiva de puntos/votos se produjo en 2013, el año en el que muchos creen que le robaron a Franck Ribéry, ya que terminó segundo detrás de Ronaldo. Messi acumuló 1.205 votos ese año y Ronaldo obtuvo 1.365. Ribéry terminó tercero con 1.127 votos.