Historial Argentina vs Egipto: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

Sufriendo más de lo esperado, la selección de Argentina derrotó a la valiente selección de Cabo Verde, que vendió cara la derrota, pero que terminó cayendo en los 16avos de final por el Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán ahora a la selección de Egipto, que dejó fuera a Australia, para el duelo correspondiente a los octavos de final por la copa del mundo, rival al que solo han enfrentado en dos ocasiones. Primero, en 1928, en El Cairo, y el encuentro acabó 6-0 en favor de los actuales campeones del mundo.

El segundo choque entre estas dos escuadras se llevó a cabo en 2008. y el encuenttro acabó 2-0 en favor de los argentinos, con goles de Sergio: el 'Kun' Agüero y de Nicolás Burdisso. Ambos compromisos fueron de carácter amistoso.

Argentina: 2

2 Empate: 0

0 Egipto: 0

Lionel Messi marcó y participó en el tercer gol

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Luego de marcar el 1-0 para la selección de Argentina al minuto 29 uno pensó, a la distancia, que el mérito acabaría ahí. En el tanto que permitió a los suyos ponerse al frente ante un rival claramente inferior.

Sin embargo, el partido se complicó más de lo esperado. El encuentro en tiempo regular acabó 1-1, y en los tiempos extras la historia tampoco fue sencilla. Argentina encontró el 2-1 por conducto de Lisandro Martínez, pero Cabo Verde lo empató con un golazo de Lopes Cabral.

Todo parecía condenado a los penales, pero Lionel Messi, en un tiro de esquina, mandó un centro preciso que derivó en el tercer tanto en favor de la selección de Argentina, que sufrió mucho, pero igual avanzó a los octavos de final.

Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Alemania

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Suiza

Egipto

Argentina

Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

Australia

Cabo Verde

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