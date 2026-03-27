Historial de enfrentamientos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid: estadísticas, cara a cara y más

Estaría mal llamar clásico al Barcelona vs Atlético de Madrid. No lo es. Ni lo será. Aun así, es un cruce que se repitió muchas veces y que, detrás del verdadero clásico con el Real Madrid, aparece entre los más jugados por los catalanes. Este año ya se enfrentaron dos veces, y fue por semifinales de la Copa del Rey. Los colchoneros sacaron ventaja con un 4-0 en la ida y luego se quedaron con la serie pese al 3-0 de los culés en la vuelta.

Ahora vuelven a cruzarse por la Champions League, otra vez en cuartos de final. Ya se enfrentaron en esta competencia en cuatro ocasiones y dos de esas series quedaron en manos del equipo madrileño. La última fue el 13 de abril de 2016, también en esta instancia, en una eliminatoria que terminó con los dirigidos por Diego Simeone avanzando con un global 3-2.

Cara a cara: Barcelona vs Atlético de Madrid

La última vez que se vieron las caras fue a principios de marzo por la Copa del Rey. El Atlético ganó muy cómodo en su casa la ida y la vuelta pintaba para ser un trámite, aunque el Barcelona de Hansi Flick salió con todo y estuvo cerca de darlo vuelta.

Competición Temporada Resultado Copa del Rey 2025/26 Barcelona 3-0 Atlético de Madrid Copa del Rey 2025/26 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona LaLiga 2025/26 Barcelona 3-1 Atlético de Madrid Copa del Rey 2024/25 Atlético de Madrid 0-1 Barcelona LaLiga 2024/25 Atlético de Madrid 2-4 Barcelona Copa del Rey 2024/25 Barcelona 4-4 Atlético de Madrid LaLiga 2024/25 Barcelona 1-2 Atlético de Madrid LaLiga 2023/24 Atlético de Madrid 0-3 Barcelona LaLiga 2023/24 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid LaLiga 2022/23 Barcelona 1-0 Atlético de Madrid

Máximos goleadores del clásico

Lionel Messi, FC Barcelona - LaLiga | Pablo Morano/MB Media/GettyImages

Muy lejos del resto, Lionel Messi, en el Barça, lidera la tabla en liga con 26 goles y también es el jugador con más presencias con 30 partidos. César Rodríguez, también culé, lo sigue con 14. En el Colchonero, Paco Campos encabeza con 12 goles y Fernando Torres suma 8. El que le pisa los talones es Antoine Griezmann, que también tiene 8 y todavía tiene estos cruces de la Champions por delante para intentar quedar segundo en esta lista o incluso ir por el primer lugar. Con el francés nunca se sabe.

Jugador Club Goles Lionel Messi Barcelona 26 César Rodríguez Barcelona 14 Francisco Campos Atlético de Madrid 12 Josep Escolá Barcelona 9 Justo Tejada Barcelona 9 Fernando Torres Atlético de Madrid 8 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 8 Romario Barcelona 8 Hristo Stoichkov Barcelona 8 Mariano Martín Barcelona 8 Luis Arangonés Atlético de Madrid 7 Luis Suarez Barcelona 7

Récord histórico del Barcelona vs Atlético de Madrid

Culés y Colchoneros se han medido un total de 251 veces en competiciones oficiales. En la Champions, el conjunto madrileño avanzó en dos de los cuatro cruces disputados. El Barcelona acumula cinco títulos europeos y el Atlético continúa en busca del primero.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid; Andres Iniesta, FC Barcelona | ullstein bild/GettyImages

Competición Victorias del Barcelona Empate Victorias del Atlético de Madrid LaLiga 82 42 53 Champions League 1 1 2 Copa del Rey 24 10 16 Supercopa de España 5 3 3 Copa de la Liga 2 1 3 Copa Eva Duarte 0 0 1 Copa Presidente FEF 0 0 2 Total 114 57 80

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