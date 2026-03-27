Historial de enfrentamientos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid: estadísticas, cara a cara y más
Estaría mal llamar clásico al Barcelona vs Atlético de Madrid. No lo es. Ni lo será. Aun así, es un cruce que se repitió muchas veces y que, detrás del verdadero clásico con el Real Madrid, aparece entre los más jugados por los catalanes. Este año ya se enfrentaron dos veces, y fue por semifinales de la Copa del Rey. Los colchoneros sacaron ventaja con un 4-0 en la ida y luego se quedaron con la serie pese al 3-0 de los culés en la vuelta.
Ahora vuelven a cruzarse por la Champions League, otra vez en cuartos de final. Ya se enfrentaron en esta competencia en cuatro ocasiones y dos de esas series quedaron en manos del equipo madrileño. La última fue el 13 de abril de 2016, también en esta instancia, en una eliminatoria que terminó con los dirigidos por Diego Simeone avanzando con un global 3-2.
Cara a cara: Barcelona vs Atlético de Madrid
La última vez que se vieron las caras fue a principios de marzo por la Copa del Rey. El Atlético ganó muy cómodo en su casa la ida y la vuelta pintaba para ser un trámite, aunque el Barcelona de Hansi Flick salió con todo y estuvo cerca de darlo vuelta.
Competición
Temporada
Resultado
Copa del Rey
2025/26
Barcelona 3-0 Atlético de Madrid
Copa del Rey
2025/26
Atlético de Madrid 4-0 Barcelona
LaLiga
2025/26
Barcelona 3-1 Atlético de Madrid
Copa del Rey
2024/25
Atlético de Madrid 0-1 Barcelona
LaLiga
2024/25
Atlético de Madrid 2-4 Barcelona
Copa del Rey
2024/25
Barcelona 4-4 Atlético de Madrid
LaLiga
2024/25
Barcelona 1-2 Atlético de Madrid
LaLiga
2023/24
Atlético de Madrid 0-3 Barcelona
LaLiga
2023/24
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
LaLiga
2022/23
Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
Máximos goleadores del clásico
Muy lejos del resto, Lionel Messi, en el Barça, lidera la tabla en liga con 26 goles y también es el jugador con más presencias con 30 partidos. César Rodríguez, también culé, lo sigue con 14. En el Colchonero, Paco Campos encabeza con 12 goles y Fernando Torres suma 8. El que le pisa los talones es Antoine Griezmann, que también tiene 8 y todavía tiene estos cruces de la Champions por delante para intentar quedar segundo en esta lista o incluso ir por el primer lugar. Con el francés nunca se sabe.
Jugador
Club
Goles
Lionel Messi
Barcelona
26
César Rodríguez
Barcelona
14
Francisco Campos
Atlético de Madrid
12
Josep Escolá
Barcelona
9
Justo Tejada
Barcelona
9
Fernando Torres
Atlético de Madrid
8
Antoine Griezmann
Atlético de Madrid
8
Romario
Barcelona
8
Hristo Stoichkov
Barcelona
8
Mariano Martín
Barcelona
8
Luis Arangonés
Atlético de Madrid
7
Luis Suarez
Barcelona
7
Récord histórico del Barcelona vs Atlético de Madrid
Culés y Colchoneros se han medido un total de 251 veces en competiciones oficiales. En la Champions, el conjunto madrileño avanzó en dos de los cuatro cruces disputados. El Barcelona acumula cinco títulos europeos y el Atlético continúa en busca del primero.
Competición
Victorias del Barcelona
Empate
Victorias del Atlético de Madrid
LaLiga
82
42
53
Champions League
1
1
2
Copa del Rey
24
10
16
Supercopa de España
5
3
3
Copa de la Liga
2
1
3
Copa Eva Duarte
0
0
1
Copa Presidente FEF
0
0
2
Total
114
57
80
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.