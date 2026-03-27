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Sports Illustrated

Historial de enfrentamientos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid: estadísticas, cara a cara y más

La serie de la Champions se presenta como revancha para los culés luego de la eliminación en la Copa del Rey
Sofia Lucena|
Nahuel Molina, Atlético de Madrid; Marcus Rashford, Barcelona - Copa Del Rey
Nahuel Molina, Atlético de Madrid; Marcus Rashford, Barcelona - Copa Del Rey | Alex Caparros/GettyImages

Estaría mal llamar clásico al Barcelona vs Atlético de Madrid. No lo es. Ni lo será. Aun así, es un cruce que se repitió muchas veces y que, detrás del verdadero clásico con el Real Madrid, aparece entre los más jugados por los catalanes. Este año ya se enfrentaron dos veces, y fue por semifinales de la Copa del Rey. Los colchoneros sacaron ventaja con un 4-0 en la ida y luego se quedaron con la serie pese al 3-0 de los culés en la vuelta.

Ahora vuelven a cruzarse por la Champions League, otra vez en cuartos de final. Ya se enfrentaron en esta competencia en cuatro ocasiones y dos de esas series quedaron en manos del equipo madrileño. La última fue el 13 de abril de 2016, también en esta instancia, en una eliminatoria que terminó con los dirigidos por Diego Simeone avanzando con un global 3-2.

Cara a cara: Barcelona vs Atlético de Madrid

La última vez que se vieron las caras fue a principios de marzo por la Copa del Rey. El Atlético ganó muy cómodo en su casa la ida y la vuelta pintaba para ser un trámite, aunque el Barcelona de Hansi Flick salió con todo y estuvo cerca de darlo vuelta.

Competición

Temporada

Resultado

Copa del Rey

2025/26

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid

Copa del Rey

2025/26

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

LaLiga

2025/26

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

Copa del Rey

2024/25

Atlético de Madrid 0-1 Barcelona

LaLiga

2024/25

Atlético de Madrid 2-4 Barcelona

Copa del Rey

2024/25

Barcelona 4-4 Atlético de Madrid

LaLiga

2024/25

Barcelona 1-2 Atlético de Madrid

LaLiga

2023/24

Atlético de Madrid 0-3 Barcelona

LaLiga

2023/24

Barcelona 1-0 Atlético de Madrid

LaLiga

2022/23

Barcelona 1-0 Atlético de Madrid

Máximos goleadores del clásico

Club Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga
Lionel Messi, FC Barcelona - LaLiga | Pablo Morano/MB Media/GettyImages

Muy lejos del resto, Lionel Messi, en el Barça, lidera la tabla en liga con 26 goles y también es el jugador con más presencias con 30 partidos. César Rodríguez, también culé, lo sigue con 14. En el Colchonero, Paco Campos encabeza con 12 goles y Fernando Torres suma 8. El que le pisa los talones es Antoine Griezmann, que también tiene 8 y todavía tiene estos cruces de la Champions por delante para intentar quedar segundo en esta lista o incluso ir por el primer lugar. Con el francés nunca se sabe.

Jugador

Club

Goles

Lionel Messi

Barcelona

26

César Rodríguez

Barcelona

14

Francisco Campos

Atlético de Madrid

12

Josep Escolá

Barcelona

9

Justo Tejada

Barcelona

9

Fernando Torres

Atlético de Madrid

8

Antoine Griezmann

Atlético de Madrid

8

Romario

Barcelona

8

Hristo Stoichkov

Barcelona

8

Mariano Martín

Barcelona

8

Luis Arangonés

Atlético de Madrid

7

Luis Suarez

Barcelona

7

Récord histórico del Barcelona vs Atlético de Madrid

Culés y Colchoneros se han medido un total de 251 veces en competiciones oficiales. En la Champions, el conjunto madrileño avanzó en dos de los cuatro cruces disputados. El Barcelona acumula cinco títulos europeos y el Atlético continúa en busca del primero.

Antoine Griezmann, Andres Iniesta
Antoine Griezmann, Atletico Madrid; Andres Iniesta, FC Barcelona | ullstein bild/GettyImages

Competición

Victorias del Barcelona

Empate

Victorias del Atlético de Madrid

LaLiga

82

42

53

Champions League

1

1

2

Copa del Rey

24

10

16

Supercopa de España

5

3

3

Copa de la Liga

2

1

3

Copa Eva Duarte

0

0

1

Copa Presidente FEF

0

0

2

Total

114

57

80

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

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