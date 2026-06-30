Historial de enfrentamientos entre España y Austria: estadísticas, cara a cara y más

El choque entre España y Austria será uno de los más apasionantes de los 16avos de final del Mundial 2026, con una candidata como la Furia Roja que se medirá contra un complejo rival de su propio continente.

Los dirigidos por Luis de la Fuente pasaron la fase de grupos sin brillar: empataron sorpresivamente sin goles contra Cabo Verde, le ganaron 4-0 a Arabia Saudita y vencieron por la mínima a Uruguay en la última jornada.

Por su parte, Austria logró la clasificación de manera agónica: debutaron con victoria 2-1 ante Jordania, perdieron 2-0 contra Argentina y empataron a los 96' el partido con Argelia para meterse segundas del grupo J, ya que la derrota no les alcanzaba para entrar como terceras.

El historial tiene bastantes encuentros entre ambos y, aunque hace tiempo no se ven las caras, el último partido fue extraordinario.

Cara a cara: España vs Austria

RAUL/SPANIEN, ESP | Peter Schatz/GettyImages

España tiene una amplia ventaja en el historial sobre Austria, principalmente en los últimos partidos. La última vez que se vieron las caras fue en noviembre del 2009, cuando el equipo de Vicente Del Bosque le ganó 5-1 a domicilio en un amistoso con goles de Dani Güiza, Pablo Hernández, Césc Fábregas y doblete de David Villa.

La mayor goleada fue en 1999, cuando España venció 9-0 a Austria en Mestalla por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2000. En esa oportunidad los tantos fueron de Fernando Hierro, doblete de Ismael Urzaiz, Arnold Wetl en propia puerta, Fran y cuatro de Raúl.

El único antecedente mundialista es para Austria, que se impuso 2-1 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires por el grupo 3 de Argentina 1978. Walter Schachner y Hans Krankl anotaron para los austríacos, mientras que Dani había empatado para los españoles de manera transitoria.

Competición Año Resultado Amistoso 2009 Austria 1-5 España Eliminatorias Mundial 2001 España 4-0 Austria Eliminatorias Mundial 2000 Austria 0-0 España Eliminatorias Eurocopa 1999 Austria 1-3 España Eliminatorias Eurocopa 1999 España 9-0 Austria

Los goleadores de este cruce

Jugador Equipo Goles Raúl González España 5 Franz Hanreiter Austria 2 Luis Regueiro España 2 David Villa España 2 Isidro Lángara España 2

Récord histórico entre España y Austria

Competición Victorias España Empate Victorias Austria Mundial 0 0 1 Eliminatorias 5 1 0 Amistoso 4 2 3 TOTAL 9 3 4

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