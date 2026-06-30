Historial de enfrentamientos entre España y Austria: estadísticas, cara a cara y más
El choque entre España y Austria será uno de los más apasionantes de los 16avos de final del Mundial 2026, con una candidata como la Furia Roja que se medirá contra un complejo rival de su propio continente.
Los dirigidos por Luis de la Fuente pasaron la fase de grupos sin brillar: empataron sorpresivamente sin goles contra Cabo Verde, le ganaron 4-0 a Arabia Saudita y vencieron por la mínima a Uruguay en la última jornada.
Por su parte, Austria logró la clasificación de manera agónica: debutaron con victoria 2-1 ante Jordania, perdieron 2-0 contra Argentina y empataron a los 96' el partido con Argelia para meterse segundas del grupo J, ya que la derrota no les alcanzaba para entrar como terceras.
El historial tiene bastantes encuentros entre ambos y, aunque hace tiempo no se ven las caras, el último partido fue extraordinario.
Cara a cara: España vs Austria
España tiene una amplia ventaja en el historial sobre Austria, principalmente en los últimos partidos. La última vez que se vieron las caras fue en noviembre del 2009, cuando el equipo de Vicente Del Bosque le ganó 5-1 a domicilio en un amistoso con goles de Dani Güiza, Pablo Hernández, Césc Fábregas y doblete de David Villa.
La mayor goleada fue en 1999, cuando España venció 9-0 a Austria en Mestalla por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2000. En esa oportunidad los tantos fueron de Fernando Hierro, doblete de Ismael Urzaiz, Arnold Wetl en propia puerta, Fran y cuatro de Raúl.
El único antecedente mundialista es para Austria, que se impuso 2-1 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires por el grupo 3 de Argentina 1978. Walter Schachner y Hans Krankl anotaron para los austríacos, mientras que Dani había empatado para los españoles de manera transitoria.
Competición
Año
Resultado
Amistoso
2009
Austria 1-5 España
Eliminatorias Mundial
2001
España 4-0 Austria
Eliminatorias Mundial
2000
Austria 0-0 España
Eliminatorias Eurocopa
1999
Austria 1-3 España
Eliminatorias Eurocopa
1999
España 9-0 Austria
Los goleadores de este cruce
Jugador
Equipo
Goles
Raúl González
España
5
Franz Hanreiter
Austria
2
Luis Regueiro
España
2
David Villa
España
2
Isidro Lángara
España
2
Récord histórico entre España y Austria
Competición
Victorias España
Empate
Victorias Austria
Mundial
0
0
1
Eliminatorias
5
1
0
Amistoso
4
2
3
TOTAL
9
3
4
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo