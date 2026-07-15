Historial de España vs Argentina: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

Pareciera que fue ayer cuando arrancamos con el conteo de los días que faltaban para que iniciara el Mundial 2026; las distintas ceremonias de inauguración, los emocionantes partidos de fase de grupos, el enredo con los mejores terceros clasificados, los sorprendentes equipos africanos y todo eso que nos ha traído a donde estamos ahora, en la gran final por la copa del mundo.

El primero en meterse a la gran final fue la selección de España, que venció 2-0 al equipo de Francia. Los franceses, con Kylian Mbappé atravesando un momento increíble, llegaban, no solo como los favoritos para avanzar a la final, sino como el candidato número uno para quedarse con el título.

Sin embargo, aun y cuando España no cuenta con las individualidades de la selección francesa, con un Lamine Yamal que no ha podido brillar como se esperaba, realizó un gran trabajo colectivo y logró avanzar a la final, luego de un contundente triundo de 2-0.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

En la segunda semifinal, los campeones del mundo, la selección de Argentina, se enfrentaron en un duelo con mucha historia al conjunto de Inglaterra. Si bien es verdad que Lionel Scaloni y los propios jugadores declararon en múltiples ocasiones que el encuentro se trataba solamente de un partido de fútbol y nada más, el ambiente en las tribunas indicaban otra cosa. Se sentía una rivalidad distinta, y esto terminó por trasladarse al terreno de juego.

Con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez, Argentina le dio la vuelta a la selección inglesa y se metió a la final del Mundial 2026, estampando un marcador histórico entre la albiceleste y el conjunto europeo: el 2-1 de 1986.

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No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! 🙌 pic.twitter.com/vpZVzpgclz — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Historial de España vs Argentina: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

Han sido 14 las veces que la selección española y el equipo de Argentina se han enfrentado. Tomando en cuenta que forman parte de confederaciones diferentes, era de esperarse que 13 de estos duelos hayan sido de carácter amistoso, por solo uno en las justas mundialistas.

Los números son sumamente parejos. Ambas selecciones han ganado seis encuentros y solo han habido dos empates. Argentina se llevó la victoria por 2-1 en la Copa del Mundo de 1966, que es el único registro que hay entre estas dos selecciones en un mundial de fútbol.

Argentina: 6

6 Empate: 2

2 España: 6

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