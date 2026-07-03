Historial de España vs Portugal: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

Tras su victoria ante la selección de Croacia, en el partido correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026, Portugal logró avanzar a los octavos de final, y en dicha instancia se enfrentarán a uno de los principales candidatos para quedarse con el título, nos referimos, por supuesto, a la selección de España.

El encuentro tendrá como aliciente el choque entre uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como es el caso de Cristiano Ronaldo, y la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal. Presente y futuro en una cancha de fútbol.

FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

La primera vez que estas dos escuadras se enfrentaron fue en el lejano año del 1921. Desde entonces, han coincidido en el campo en 41 ocasiones diferentes, con un saldo sumamente favorable para lo españoles, que suman 17 victorias por solo seis de Portugal y 18 empates.

Sin embargo, el último de estos empates, que a su vez fue también el último partido entre Portugal y España, terminó en victoria para los portugueses por la vía de los penales, en la final por la UEFA Nations League del 2025. España ha marcado un total de 79 goles, por 47 de Portugal, dando un total de 124 anotaciones entre estas dos selecciones.

España: 17 triunfos

Empate: 18 triunfos

Portugal: 6 triunfos

¿Cuándo y dónde se jugará el España vs Portugal?

Fecha: 6 de julio

6 de julio Hora: 14:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP

14:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP Sede: Estadio Dallas



Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Alemania

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Las fechas de los partidos que restan por los 16avos de final del Mundial 2026

-Jueves 2 de julio: Suiza vs Argelia

-Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana

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