Historial de Kylian Mbappé en los Mundiales: partidos jugados, goles, resultados y más

Kylian Mbappé quiere seguir agigantando su nombre en la historia del fútbol.

Se viene el Mundial 2026 y más allá de haber ganado el título en Rusia 2018 con solo 18 años y haber marcado un hattrick pero no alcanzarle ante Argentina en 2022, buscará otra vez el próximo año quedarse con su segunda Copa del Mundo.

Su confianza en sí mismo no conoce límites, y lo demuestra en cada partido con el Real Madrid y con Francia.

El máximo galardón no se le resistió, ya que estando en un nivel colosal, en Rusia obtuvo el título y en Qatar quedó a un paso. En el próximo campeonato del mundo llegará con 27 años, muchísimo más maduro y siendo jugador nada más y nada menos que del Real Madrid.

En tan solo dos participaciones en la Copa Mundial, Kylian Mbappé ya ha marcado 12 goles y se ha convertido en un candidato para el récord de Miroslav Klose. De estos, cuatro fueron anotados en finales.

Aquí tenéis un resumen del historial de Ronaldo en la Copa del Mundo desde su debut en la competición en 2018.

Mundial 2018

Kylian Mbappé esperó hasta la segunda jornada del Grupo C de Rusia 2018 para marcar por primera vez en su carrera en un Mundial. Frente a los valientes peruanos, la selección francesa decepcionó en general, pero no así el delantero parisino, que anotó el único gol del partido en el minuto 34, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de los Bleus en un torneo internacional, con 19 años y 6 meses. “Siempre he dicho que marcar en el Mundial es un sueño para todo futbolista. Se está haciendo realidad, espero que haya otros”.

Partidos Goles Asistencias 7 6 1

Mundial 2022

Ya autor del primer gol para concluir la fiesta de los blues contra Australia en la primera jornada de Catar 2022 (4-1), Kylian lo volvió a hacer cuatro días después contra Dinamarca al abrir el marcador a la hora de juego en este segundo grupo. En el partido D, el delantero del PSG rescató a los Tricolores de la trampa danesa al marcar también el gol de la victoria en el minuto 86, firmando su segundo doblete en el Mundial y regalando un éxito precioso, sinónimo del primer puesto del grupo.

Pese a la cruel derrota, Mbappé se marchó de Catar con la Bota de Oro (8 goles) y el Balón de Plata.

Partidos Goles Asistencias 7 8 2

REGISTRO TOTAL DE MBAPPÉ EN LOS MUNDIALES

Partidos Goles Asistencias 14 14 3

