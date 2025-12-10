Historial entre Tigres UANL y Toluca en Liguilla de la Liga MX

El Club Tigres UANL y Deportivo Toluca FC han protagonizado una rivalidad intensa en las fases finales de la Liga MX durante los torneos cortos, con un total de siete series de eliminación directa disputadas hasta el Torneo Clausura 2025.

El cuadro felino domina con seis victorias, mientras que los escarlatas solo han ganado una ocasión (en las semifinales del Clausura 2025). Nunca se habían enfrentado en una final hasta el actual Torneo Apertura 2025, donde se medirán por el título.

En términos de partidos individuales, se han jugado 13 encuentros en Liguilla: Tigres ganó cinco, Toluca tres y empataron cinco. Los felinos han mostrado superioridad en momentos clave, aunque los Diablos Rojos rompieron la hegemonía regiomontana en semifinales del Clausura 2025 para a la postre coronarse campeones.

El octavo enfrentamiento en Liguilla y el encuentro número 14 y 15 entre ambos en esta fase serán este jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas (Estados Unidos). 20:00 horas (México) y 03:00 horas (España) en el Estadio Universitario y el domingo 14 de diciembre a las 20:00 horas (Estados Unidos). 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España) en el Estadio Nemesio Diez.

Antecedentes en eliminación directa

Cuartos de final | Clausura 2003 | Tigres 4-3 Toluca (global)

Semifinales | Apertura 2003 | Tigres 2-1 Toluca (global)

Semifinales | Apertura 2014 | Tigres 0-0 Toluca (global)

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Apertura 2014 Liga MX | Mario Ocampo/GettyImages

Semifinales | Apertura 2015 | Toluca 0-2 Tigres (global)

Repechaje | Guard1anes 2020 | Tigres 2-1 Toluca (partido único)

Cuartos de final | Clausura 2023 | Toluca 4-5 Tigres (global)

Semifinales | Clausura 2025 | Toluca 4-1 Tigres (global)

De las siete eliminatorias que han protagonizado, en tres de ellas el vencedor terminó proclamándose el eventual campeón, Apertura 2015 y Clausura 2023 para Tigres, Clausura 2025 para Toluca.

Ahora, ese porcentaje tendrá un considerable incremento pues su octavo enfrentamiento representará en este Torneo Apertura 2025 sí o sí que alguno se proclame campeón.