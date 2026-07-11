Historial Francia vs España: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

El Mundial 2026 ya tiene a dos de sus cuatro mejores selecciones, y se trata de dos ex campeonas del mundo: Francia, que alcanzó la gloria en su copa en 1998 y Rusia 2018, se medirá contra España, que conquistó el planeta en Sudáfrica 2010.

Se trata de una de las rivalidades más feroces en materia futbolística y social, a la altura de un Argentina - Brasil o un Alemania - Inglaterra. Tienen un solo antecedente Mundialista y un partidazo plagado de goles la última vez que se vieron las caras.

¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Francia y España?

Francia: 13

Empate: 7

España: 18

¿Cuáles han sido esos duelos?

Desde 1922 hasta la actualidad se vieron las caras en casi 40 oportunidades, y varios de los encuentros en torneos realmente importantes han quedado en la historia de esta gran rivalidad.

Los últimos dos, por ejemplo, fueron para España: el 5 de junio de 2025 se midieron en Stuttgart por las semifinales de la UEFA Nations League y la Furia Roja se quedó con el choque en un infartante 5-4, mientras que el 9 de julio de 2024 se enfrentaron por esa misma instancia, con triunfo ibérico por 2-1.

Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El único antecedente en Mundiales data de Alemania 2006, cuando los de Raymond Domenech superaron a los de Luis Aragonés por 3-1 en los octavos de final de la competencia que, a la postre, los iba a tener como subcampeones. Los goles en esa oportunidad fueron de Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane, mientras que para la Furia Roja anotó David Villa de penal.

¿Cuándo se juega España vs Francia por el Mundial 2026?

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Fecha : martes 14 de julio de 2026

: martes 14 de julio de 2026 Hora local : 14:00

: 14:00 Hora en España : 21:00

: 21:00 Estadio: At&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.

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