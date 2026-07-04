Historial Francia vs Marruecos: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

Francia y Marruecos se han enfrentado en siete ocasiones, con un saldo positivo para los actuales subcampeones del mundo. La selección francesa suma tres victorias por solo una del conjunto de Marruecos. Los otros tres choques entre estas dos escuadras acabaron en empate.

Sin lugar a dudas, el partido más importante entre estos dos equipos lo vivieron en la pasada edición de la copa del mundo, cuando los marroquíes sorprendieron a todos, metiéndose a semifinales y haciéndole partido a la selección de Francia.

Sin embargo, no les alcanzó para ganar y terminaron cayendo 2-0. Después Francia perdió en penales contra la selección de Argentina y se quedó con las ganas de obtener el bicampeonato del mundo.

Historial de partidos entre Francia y Marruecos

Francia: 3

3 Empate: 3

3 Marruecos: 1

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?

La selección de Francia tuvo una fase de grupos increíble. Ganaron sus tres partidos, logrando un total de 10 goles a favor y recibiendo solo dos, consiguiendo así una diferencia de +8. En los 16avos de final, Francia se enfrentó al conjunto de Suecia y ganaron con relativa facilidad este encuentro, por un contundente marcador de 3-0. Kylian Mbappé marcó doblete. Después, ante Paraguay, ganaron por la mínima diferencia y aseguraron su boleto así a los cuartos de final del Mundial 2026.

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

La selección de Marruecos, por su parte, cerró como segundo de grupo, solo por debajo de Brasil. Sumaron un total de siete puntos, marcando seis goles y recibiendo solo tres. Dando una diferencia de +3. En los 16avos de final se enfrentaron a Países Bajos y se impusieron por la vía de los penales, en uno de los duelos más emocionantes en lo que va de esta Copa del Mundo. En octavos de final, jugaron contra uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, nos referimos a Canadá, y los golearon 3-0, asegurando así su pase a la siguiente ronda.

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