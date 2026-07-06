Historial Inglaterra vs Noruega: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

La recta final del Mundial 2026 continúa y uno de los encuentros más llamativos que quedó pactado para los cuartos de final es el Inglaterra contra Noruega, tras haber dejado en el camino al anfitrión México y a Brasil, respectivamente.



Este choque es imperdible para todo aficionado porque los Vikingos cuentan con el súper goleador Erling Haaland, además del talento nato de Alexander Sorloth, Oscar Bobb y Martín Odergaard. Del otro lado, el técnico alemán Thomas Tuchel tiene bajo su mandato a hombres capaces como el capitán Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Marcus Rashford.



Ambas selecciones han chocado en once ocasiones, con la balanza del lado de los británicos.

¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Inglaterra y Brasil?

Inglaterra: 6

Empate: 3

Noruega: 2

¿Cuáles han sido esos duelos?

El primer enfrentamiento ocurrió el 14 de mayo de 1938 en calidad de amistoso, acabando todo a favor de los ingleses por la mínima y el 9 de octubre de 1938 golearon 4-0 en otro choque de preparación. Para el 22 de mayo de 1966, hubo otra paliza de los Tres Leones por 0-4.



Fue el 10 de septiembre de 1980 cuando firmaron su primer juego oficial en las Eliminatorias al Mundial de España 1982, con los campeones del mundo venciendo 4-0 en casa, mientras los Vikingos hicieron lo propio en su territorio por 2-1. Para las Eliminatorias del Mundial Estados Unidos 1994, empataron 1-1 en suelo británico y los Rojos ganaron 2-0 como locales. Ya en 1994 firmaron un empate sin goles en cotejo de preparación.



Asimismo, el 11 de octubre tocó probar fuerzas para la clasificación a la Eurocopa de Inglaterra 1966, sin que se hicieran daño al quedar 0-0. Pasando al 26 de mayo del 2012 su amistoso acabó a favor de Inglaterra por la mínima; finalmente, la última batalla se dio el 3 de septiembre del 2014 y los noruegos volvieron a sucumbir por 1-0.

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