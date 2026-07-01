Historial México vs Inglaterra: antecedentes, partidos y resultados entre ambas selecciones

La selección de México hizo historia al avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, luego de romper una racha negativa de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa. El combinado azteca comandado por Javier Aguirre derrotó y eliminó 2-0 a la selección de Ecuador en los dieciseisavos de final y ahora, tendrán que ir por la hazaña de pasar por encima de la selección de Inglaterra de Harry Kane y compañía.

Los ingleses sufrieron, pero se tuvo que aparecer el goleador del Bayern Munich para remontar el partido con un doblete y así deshacerse de una peligrosa República del Congo que sorprendió con su nivel de juego para ser eliminada por 2-1.

¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

México ha tenido un paso perfecto en la presente justa mundialista con cuatro partidos invicto e imbatido y ha ganado fuerza como local en el Estadio Ciudad de México. Será este mismo domingo 5 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España) cuando se midan por un lugar en los cuartos de final.

Los antecedentes entre México e Inglaterra

💥 ¡SE VUELVEN A VER LAS CARAS EN EL MUNDIAL TRAS 60 AÑOS! 💥



La Selección Mexicana volverá a enfrentarse a Inglaterra en una Copa del Mundo 60 años después.



El único antecedente entre ambas selecciones en un Mundial se remonta al 16 de julio de 1966, cuando los ingleses se… pic.twitter.com/qoDDpmHVdK — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 1, 2026

El historial entre el conjunto azteca y el cuadro inglés es de nueve partidos donde solamente uno ha sido oficial y el resto encuentros amistosos. El duelo oficial fue en la edición de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo 1.

En aquella ocasión ese encuentro se disputó en el Estadio de Wembley frente a más de 92,000 aficionados, el conjunto local se quedó con el triunfo y se impuso por 2-0 frente a los aztecas con las anotaciones del legendario Sir Bobby Charlton y Roger Hunt.

Desde entonces, los mexicanos y británicos no se han vuelto a ver las caras en un choque mundialista ni siquiera en un partido oficial, dejando ese enfrentamiento en Londres como el único antecedente oficial. El resto de los ocho juegos disputados entre ellos han sido de carácter amistoso.

El cuadro europeo ha sido ampliamente superior frente a la escuadra tricolor con un saldo total de nueve partidos disputados entre ambos. Seis han sido triunfos para los ingleses, un empate y dos victorias para los mexicanos.

Partidos y resultados

Competición Resultado Fecha Amistoso Inglaterra 3-1 México 24/05/2010 Amistoso Inglaterra 4-0 México 25/05/2001 Amistoso Inglaterra 2-0 México 29/03/1997 Amistoso Inglaterra 3-0 México 17/05/1986 Amistoso México 1-0 Inglaterra 09/06/1985 Amistoso México 0-0 Inglaterra 01/06/1969 Mundial 1966 Inglaterra 2-0 México 16/07/1966 Amistoso Inglaterra 8-0 México 10/05/1961 Amistoso México 2-1 Inglaterra 24/05/1959