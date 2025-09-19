Hoffenheim vs. Bayern Munich: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga
El actual campeón de la Bundesliga recibirá a otro histórico del país, en este caso por la jornada 5 de la liga de Alemania: se viene Hoffenheim vs. Bayern Munich.
El Bayern Múnich visitará al Hoffe en la búsqueda de la cuarta victoria consecutiva.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 del campeonato alemán.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Hoffenheim vs. Bayern Munich?
Ciudad: Sinsheim, Alemania
Fecha: sábado 20 de septiembre
Horario: 09:30 (este de Estados Unidos), 07:30 (México), 15:30 (España).
Estadio: Prezero Arena
¿Cómo se podrá ver el Hoffenheim vs. Bayern Munich en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, SkySports en México, ESPN en Latinoamérica y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del Hoffenheim
Rival
Resultado
Competición
Union Berlin
4-2 V
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
3-1 D
Bundesliga
Leverkusen
2-1 V
Bundesliga
Hansa Rostock
4-0 V
DFB-Pokal
Metz
8-0 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Bayern Munich
Rival
Resultado
Competencia
Inter
3-1 V
Champions League
Augsburgo
3-2 V
Bundesliga
Wehen Wiesbaden
3-2 V
DFB Pokal
RB Leipzig
6-0 V
Bundesliga
Stuttgart
2-1 V
Supercopa de Alemania
Últimas noticias del Hoffenheim
Victorias ante Bayern Leverkusen y Union Berlin, derrota ante Eintracht Frankfurt, gran inicio para los dirigidos por el austríaco Christian Ilzer en la Bundesliga.
Últimas noticias del Bayern Munich
La temporada arrancó de gran manerapara los de Kompany: gritaron campeón en la Supercopa, pasaron de ronda en la DFB Pokal y ganaron sus primeros tres partidos de Bundesliga y también el de arranque en la UEFA Champions League ante Chelsea.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise
Delanteros: Harry Kane.
Hoffenheim
Portero: Baumann
Defensas: Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo
Mediocampistas: Avdullahu, Burger, Lemperle, Kramaric, Toure
Delanteros: Asllani
Pronóstico SI Fútbol
El Bayern Múnich dará cátedra de fútbol nuevamente y se impondrá sin atenuantes.
Hoffenheim 1 - Bayern Múnich 3
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.