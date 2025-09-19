Hoffenheim vs. Bayern Munich: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga

El actual campeón de la Bundesliga recibirá a otro histórico del país, en este caso por la jornada 5 de la liga de Alemania: se viene Hoffenheim vs. Bayern Munich.

El Bayern Múnich visitará al Hoffe en la búsqueda de la cuarta victoria consecutiva.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 del campeonato alemán.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Hoffenheim vs. Bayern Munich?

Ciudad: Sinsheim, Alemania

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 09:30 (este de Estados Unidos), 07:30 (México), 15:30 (España).

Estadio: Prezero Arena

TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Hoffenheim vs. Bayern Munich en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, SkySports en México, ESPN en Latinoamérica y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Hoffenheim

Rival Resultado Competición Union Berlin 4-2 V Bundesliga Eintracht Frankfurt 3-1 D Bundesliga Leverkusen 2-1 V Bundesliga Hansa Rostock 4-0 V DFB-Pokal Metz 8-0 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Bayern Munich

Rival Resultado Competencia Inter 3-1 V Champions League Augsburgo 3-2 V Bundesliga Wehen Wiesbaden

3-2 V DFB Pokal RB Leipzig 6-0 V Bundesliga Stuttgart 2-1 V Supercopa de Alemania

Últimas noticias del Hoffenheim

1. FC Union Berlin v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Victorias ante Bayern Leverkusen y Union Berlin, derrota ante Eintracht Frankfurt, gran inicio para los dirigidos por el austríaco Christian Ilzer en la Bundesliga.

Últimas noticias del Bayern Munich

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

La temporada arrancó de gran manerapara los de Kompany: gritaron campeón en la Supercopa, pasaron de ronda en la DFB Pokal y ganaron sus primeros tres partidos de Bundesliga y también el de arranque en la UEFA Champions League ante Chelsea.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise

Delanteros: Harry Kane.

Hoffenheim

Portero: Baumann

Defensas: Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo

Mediocampistas: Avdullahu, Burger, Lemperle, Kramaric, Toure

Delanteros: Asllani

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich dará cátedra de fútbol nuevamente y se impondrá sin atenuantes.

Hoffenheim 1 - Bayern Múnich 3

Más noticias sobre fútbol de Europa