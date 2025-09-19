Sports Illustrated Fútbol

Hoffenheim vs. Bayern Munich: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Bundesliga

Jornada 4 de la Bundesliga y los dirigidos por Vincent Kompany quieren seguir ganando y como únicos líderes.
Gonzalo Orellano|
FC St. Pauli 1910 v FC Bayern München - Bundesliga
FC St. Pauli 1910 v FC Bayern München - Bundesliga | Stuart Franklin/GettyImages

El actual campeón de la Bundesliga recibirá a otro histórico del país, en este caso por la jornada 5 de la liga de Alemania: se viene Hoffenheim vs. Bayern Munich.

El Bayern Múnich visitará al Hoffe en la búsqueda de la cuarta victoria consecutiva.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 del campeonato alemán.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Hoffenheim vs. Bayern Munich?

Ciudad: Sinsheim, Alemania

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 09:30 (este de Estados Unidos), 07:30 (México), 15:30 (España).

Estadio: Prezero Arena

TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt - Bundesliga
TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Hoffenheim vs. Bayern Munich en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, SkySports en México, ESPN en Latinoamérica y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Hoffenheim

Rival

Resultado

Competición

Union Berlin

4-2 V

Bundesliga

Eintracht Frankfurt

3-1 D

Bundesliga

Leverkusen

2-1 V

Bundesliga

Hansa Rostock

4-0 V

DFB-Pokal

Metz

8-0 V

Amistoso

Últimos 5 partidos del Bayern Munich

Rival

Resultado

Competencia

Inter

3-1 V

Champions League

Augsburgo

3-2 V

Bundesliga

Wehen Wiesbaden

3-2 V

DFB Pokal

RB Leipzig

6-0 V

Bundesliga

Stuttgart

2-1 V

Supercopa de Alemania

Últimas noticias del Hoffenheim

Fisnik Asllani, Tim Lemperle, Wouter Burger, Vladimir Coufal
1. FC Union Berlin v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Victorias ante Bayern Leverkusen y Union Berlin, derrota ante Eintracht Frankfurt, gran inicio para los dirigidos por el austríaco Christian Ilzer en la Bundesliga.

Últimas noticias del Bayern Munich

Harry Kane, Aleksandar Pavlovic, Luis Diaz
FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

La temporada arrancó de gran manerapara los de Kompany: gritaron campeón en la Supercopa, pasaron de ronda en la DFB Pokal y ganaron sus primeros tres partidos de Bundesliga y también el de arranque en la UEFA Champions League ante Chelsea.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise

Delanteros: Harry Kane.

Hoffenheim

Portero: Baumann

Defensas: Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo

Mediocampistas: Avdullahu, Burger, Lemperle, Kramaric, Toure

Delanteros: Asllani

Pronóstico SI Fútbol

El Bayern Múnich dará cátedra de fútbol nuevamente y se impondrá sin atenuantes.

Hoffenheim 1 - Bayern Múnich 3

Más noticias sobre fútbol de Europa

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

