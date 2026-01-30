Horarios y fechas confirmadas para los playoffs entre el Real Madrid y el Benfica

La UEFA confirmó de manera oficial las fechas y horarios del cruce de play-off de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, una eliminatoria que promete emociones fuertes desde el primer minuto. El enfrentamiento reúne a dos históricos del fútbol europeo en una serie que definirá el rumbo inmediato de ambos en el torneo continental.

El partido de ida se disputará en Lisboa el próximo 17 de febrero, en un escenario emblemático donde el Benfica buscará hacer valer su localía. El Estadio da Luz será el primer capítulo de una serie que, por antecedentes y contexto reciente, se perfila como una de las más atractivas de esta fase eliminatoria.

La vuelta está programada para el 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, un recinto que históricamente pesa en las noches europeas. Ahí, el Real Madrid intentará imponer su jerarquía y su experiencia en instancias decisivas, con el respaldo de su afición y el aura que rodea al club en la Champions League.

El Real Madrid parte como favorito natural, no solo por la calidad de su plantilla actual, sino por su impresionante historial dentro del torneo de la UEFA. Los blancos han construido una relación especial con la Champions, dominando escenarios complejos y resolviendo eliminatorias que, en el papel, parecían adversas.

Sin embargo, el Benfica llega con argumentos para creer. El conjunto portugués ya demostró en la fase de liga que puede competirle de tú a tú al gigante español, luego de vencer precisamente al Real Madrid en la última jornada. Ese antecedente reciente alimenta la ilusión lisboeta de repetir la hazaña en una serie a doble partido.

Para el Benfica, este cruce representa la oportunidad de confirmar su crecimiento europeo y de sacudirse la etiqueta de víctima. El equipo sabe que la historia no juega en su favor, pero también entiende que el fútbol moderno permite romper pronósticos, especialmente cuando se llega con confianza y un plan claro.

Del lado madridista, el desafío será gestionar la presión del favoritismo. El club blanco sabe que cualquier descuido puede resultar costoso, sobre todo ante un rival que ya encontró la fórmula para incomodarlo. La ida en Lisboa será clave para marcar el ritmo de la eliminatoria antes del desenlace en Madrid.

Con fechas y horarios definidos, el Real Madrid y el Benfica comienzan la cuenta regresiva hacia un play-off que combina historia, revancha y ambición. Dos estilos, dos contextos y un mismo objetivo: avanzar en la Champions League y seguir soñando con levantar el trofeo más codiciado de Europa.