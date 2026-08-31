Horas clave para el futuro de Obed Vargas

En el mercado de invierno del año en curso, Obed Vargas dio el salto de calidad de la MLS al fútbol de Europa. El club que hoy es dueño de la carta del mexicano es el Atlético de Madrid, institución de la cual el ex Seattle Sounders es abiertamente aficionado y por la que se decantó dejando de lado otros destinos menos estelares.

Posiblemente la decisión de Obed no fue la mejor, al menos no lo están siendo el origen de la aventura. El mexicano deberá salir este verano, seis meses después de su llegada en calidad de cedido, esto ante el exceso de jugadores que tiene el plantel rojiblanco en su posición. Dos destinos se posicionan como los finales para Vargas.

¡Las opciones de Obed Vargas! 👀



Getafe y Sevilla serían los clubes que buscarían una cesión del mexicano por parte del Atlético de Madrid, de acuerdo con Estadio Deportivo. pic.twitter.com/Mn97FIW61g — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 30, 2026

El primero de ellos y que se entiende está en la pole, es el Getafe. El club regresó a competencias de Europa luego de años de ausencia y requieren un plantel mucho más amplio. Siendo el caso, están promoviendo el arribo de Vargas, un futbolista que les gusta desde tiempo atrás.

De la misma forma, el Sevilla levanta la mano. Se entiende que el cuadro andaluz está detrás del Getafe ya que sólo juega competiciones locales. Además, a diferencia del club pasado, este fichaje implicaría para Obed una mudanza de ciudad.

Mexico v Ecuador -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Previo a estos dos equipos, el Alavés lo tenía todo cerrado para que Vargas llegase al club. El movimiento se cayó no por culpa del jugador o del Atlético de Madrid. El cuadro blanquiazul no fue capaz de liberar la plaza de extra comunitario necesaria para cerrar el arribo de Obed, situación que dejó al mexicano sin el destino elegido primariamente.

Obed y su manejo tienen que elegir con sabiduría. El equipo al que llegue como cedido debe darle rodaje y crecimiento con el fin de que Vargas retorne el año entrante al Atlético de Madrid para buscar su revancha con el club.