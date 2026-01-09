Horas cruciales para definir el futuro de Mateusz Bogusz este mercado de invierno

La etapa de Mateusz Bogusz en Cruz Azul parece acercarse a su desenlace final. El mediocampista polaco se encuentra muy cerca de concretar su salida del club celeste, luego de que el Houston Dynamo presentara una segunda oferta formal que ha sido bien recibida por la directiva cementera en las últimas horas.

De acuerdo con la información disponible, la nueva propuesta del conjunto de la MLS se acerca de manera importante a las exigencias económicas que había establecido Cruz Azul. La oferta contempla un pago de 7.5 millones de dólares netos, cifra que representa un avance significativo respecto a los primeros acercamientos entre ambas instituciones.

🚨Cruz Azul tiene negociaciones muy avanzadas para vender a Bogusz a Houston Dynamo. Detalles, aquí. ⬇️https://t.co/Ma7fm10e0A pic.twitter.com/AdacpZyJdG — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 9, 2026

Además del monto fijo, la negociación incluye alrededor de un millón de dólares adicionales en bonos por objetivos deportivos, los cuales estarían sujetos al rendimiento individual y colectivo del futbolista en el Houston Dynamo. Este esquema ha sido clave para que la directiva celeste reconsidere su postura inicial.

Otro punto relevante dentro de la operación es la inclusión de un porcentaje de la carta de Mateusz Bogusz en favor de Cruz Azul, pensando en una posible venta futura. Este mecanismo permitiría al club mexicano asegurar un beneficio económico a mediano plazo, aun después de concretar la salida del jugador.

Desde el entorno del futbolista se ha mantenido una postura firme: Bogusz quiere salir de Cruz Azul. El mediocampista ha insistido en concretar su traspaso a la MLS, convencido de que su ciclo en la Liga MX ha llegado a su fin y buscando un nuevo escenario deportivo para relanzar su carrera.

Cruz Azul v Whitecaps - Final: Concacaf Champions Cup 2025 | Hector Vivas/GettyImages

La presión del jugador ha sido un factor determinante en el avance de las negociaciones. Tanto su agente como el propio Bogusz han transmitido a la directiva celeste su deseo de cerrar la operación lo antes posible, evitando que la situación se prolongue y termine afectando la planificación deportiva del equipo.

En Cruz Azul, la evaluación interna ha sido constante. Si bien el club invirtió una cifra importante en su momento por el futbolista polaco, la posibilidad de recuperar una parte considerable de esa inversión, sumada al deseo expreso del jugador de marcharse, ha abierto la puerta a un acuerdo.

Las próximas horas serán decisivas. En el entorno celeste no se descarta que la oferta del Houston Dynamo sea aceptada durante el fin de semana, siempre y cuando no surjan imprevistos de última hora. De concretarse, Cruz Azul cerraría una de las operaciones más relevantes de su actual mercado de transferencias.