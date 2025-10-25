"Hoy fue nuestro peor partido", Arne Slot habló del actuar del Liverpool en las cuatro derrotas consecutivas

El Liverpool hiló su cuarta derrota consecutiva en la Premier League luego de caer tres goles por dos frente al Brentford en la Jornada 9 de la Premier League, resultado que compromete en demasía a Arne Slot, el actual estratega de la escuadra inglesa.

Los Red ya cayeron contra el Crystal Palace, contra el Chelsea, contra el Manchester United y ahora contra las Abejas, pero Arne Slot afirmó en una entrevista posterior en el Gtech Community Stadium, que definitivamente lo que sucedió hoy en el terreno de juego fue su peor actuación hasta el momento.

Esta es la peor actuación en las cuatro derrotas que hemos tenido hasta ahora. No hicimos bien lo básico, aunque lo intentamos. No nos sentimos bien, salvo en los primeros 20-25 minutos. Arne Slot

Brentford v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Además de afirmar que durante 90 minutos su accionar no fue el mejor desde lo más elemental, el neerlandés también elogió al rival, puesto que afirmó que en términos tácticos hicieron bien las cosas, aunque también envío un dardo al arbitraje ya que afirmó que fue de mala suerte que se los hayan marcado en contra.

Ganaron más duelos que nosotros, más segundas jugadas que nosotros. También tuvimos mala suerte con el penal que nos marcaron en contra. Arne Slot

El Liverpool venía de pasarle por encima al Eitracht Frankfurt en la fase de liga de la UEFA Champions League con un marcador de cinco por uno, pero en el certamen liguero viven algunas complicaciones.

Ahora les toca plantear la Jornada 4 de la EFL Cup en donde volverán a verse las caras contra el Palace dentro de cuatro días, para posteriormente recibir en Anfield al Aston Villa en la Jornada 10 de la Premier.

La última ocasión que la escuadra red hilvanó cuatro derrotas consecutivas terminó en la sexta posición del campeonato, esto fue en la campaña 2010/11, mismo sitio que ocupan hoy de manera momentánea.