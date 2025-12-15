Hugo González irá a la banca para la final de vuelta entre Toluca y Tigres

El partido entre Toluca y Tigres para la final de vuelta del torneo Apertura 2025 está a punto de comenzar en el estadio Nemesio Díez, y Antonio “el Turco” Mohamed ya dejó claro que esta noche no está para sentimentalismos. El estratega argentino sorprendió a propios y extraños al mandar a la banca al guardameta mexicano Hugo González y apostar desde el arranque por Luis García, una decisión fuerte en el duelo más importante del semestre.

El movimiento no pasó desapercibido. En una final, cada detalle cuenta y cualquier error se paga caro. Todo apunta a que la decisión de Mohamed está directamente relacionada con el grave fallo cometido por Hugo González en el partido de ida, cuando apenas iniciaba la segunda mitad. Al minuto 46, el arquero dejó vivo un balón dentro del área, situación que Diego Lainez aprovechó de inmediato para asistir a Ángel Correa, quien definió con clase para marcar el 1-0 definitivo que inclinó la balanza a favor de Tigres.

Sin embargo, la historia no es tan simple como señalar un solo error. Antes de esa jugada, Hugo González había sido clave para que Toluca no se fuera con una desventaja mayor. El arquero mexicano respondió en al menos un par de ocasiones claras, con atajadas de reflejos que evitaron goles prácticamente cantados y mantuvieron con vida a los Diablos Rojos en la eliminatoria.

Aun así, las finales suelen ser ingratas y la memoria corta es parte del oficio. Mohamed lo sabe mejor que nadie. El “Turco” entiende que en este tipo de escenarios la confianza del entrenador es tan importante como el talento, y esta noche decidió mover una pieza clave buscando mayor seguridad bajo los tres postes.

Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El dato no es menor: será la primera vez que Antonio Mohamed dispute una final ante Tigres UANL con un arquero distinto a Hugo González. En la final de 2014 con el América y en la de 2017 al frente de Rayados de Monterrey, el portero elegido por Mohamed fue precisamente Hugo, hoy relegado al banquillo en el partido más determinante.

La apuesta está hecha. Luis García tendrá la responsabilidad de responder en una noche donde no hay margen de error. En una final, los héroes y villanos suelen definirse en segundos, y Mohamed ya eligió de qué lado quiere estar.

