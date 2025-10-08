Huijsen abandona la concentración de la selección española por una lesión muscular

Nuevo contratiempo en la selección española. A las bajas de Lamine Yamal y Rodri Hernández, este miércoles se ha unido también Dean Huijsen. El central no realizó el entrenamiento del martes con el resto de sus compañeros y se ejercitó en solitario ya que llegó a la concentración con una fatiga muscular.

Este miércoles se le han realizado las correspondientes pruebas médicas y se ha confirmado que el jugador sufre una pequeña lesión. Por ello, Huijsen ha sido desconvocado y abandonará la concentración de la selección española para regresar a la disciplina del Real Madrid. Allí, los servicios médicos del club blanco le harán nuevas pruebas para confirmar el alcance exacto de la lesión.

Desde la Federación Española se ha emitido un comunicado informando de lo sucedido con el jugador:

"Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a su desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", informó la RFEF

De momento, desde el Real Madrid no se han pronunciando al respecto. Además, habrá que esperar a que se realicen nuevas pruebas médicas que determinen la lesión de Huijsen para conocer el tiempo que estará de baja y los partidos que podría perderse con el equipo de Xabi Alonso.

El primer compromiso que tendrán los blancos después del parón de selecciones será el próximo domingo 19 de octubre frente al Getafe en el Coliseum.

