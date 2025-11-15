Estamos llegando al mercado de invierno del balompié mundial y comienzan a saltar un sin fin de rumores, como es el caso de Ibrahima Kanoté, quien se encuentra en la mira de equipos como el Real Madrid, París Saint Germain y Bayern Múnich para reforzarlos de cara al arranque del próximo año.

El ahora defensor del Liverpool de 26 años, lleva meses siendo motivo de rumores en diversos medios europeos, ya que aún no firma una renovación de contrato con los Reds y en las últimas horas se ha dicho que esto es una total mentira, ya que el francés tendría sobre la mesa la nueva propuesta.

Desde hace seis meses ya se había hablado de este tema, e igual a lo sucedido hoy, el exjugador del RB Leipzig ha dicho sentirse decepcionado y ahora su representante legal pareciera estar escuchando ofertas de los equipos antes mencionados.

Ibrahima Konaté is disappointed with Liverpool's contract renewal offer, and he is now stalling in negotiations.



Liverpool are becoming afraid he will do the same thing as Trent Alexander-Arnold and leave on a free in 2026. [@Guardian] 🇫🇷🗞️ pic.twitter.com/cz0iVIjbJe — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) June 23, 2025

Mientras se encontraba en concentración con la Selección de Francia en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, el defensor afirmó que ha leído y escuchado sobre estos rumores, pero todavía no hay nada concreto, por lo que espera que pronto se llegue a buen puerto.

He visto muchas cosas. Según se ha informado, el Liverpool me ha hecho una nueva oferta, no sé de dónde salió esa información. Mis agentes siguen negociando y espero tomar una decisión pronto para poder anunciarlo. Ibrahima Konaté

El Liverpool ya vivió esta experiencia al perder a Alexander-Arnold el verano pasado, situación que les ha llevado a asegurar la continuidad de Virgil van Dijk y Mohamed Salah con nuevos contratos, pero conseguir que se firme, se selle y entregue un contrato con Konaté está resultando problemático.

Si se concretara la salida de este jugador en el mercado invernal de fichajes, podríamos ver algunas incorporaciones en zona baja, como podría ser el caso de Marc Guéhi, del Crystal Palace, quien era el objetivo principal en verano o Dayot Upamecano, quien es otra opción para el conjunto inglés, ya que es otro central de alto nivel que termina contrato este verano, casualmente en el Bayern Múnich.