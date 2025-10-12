Ibrahimovic sorprende: “Yo le habría dado el Balón de Oro a Lamine Yamal”

Zlatan Ibrahimovic nunca pasa desapercibido, y esta vez lo ha vuelto a demostrar con unas declaraciones que ya están dando la vuelta al mundo. El exdelantero sueco, ahora vinculado al AC Milan como asesor de la directiva, aseguró que, si de él dependiera, el Balón de Oro de este año tendría un destino muy claro: Lamine Yamal.

“Hay que juzgar al jugador que marcó la diferencia individualmente. Para mí, Yamal lo hizo”, afirmó con su habitual contundencia. Para Ibrahimovic, el futbolista del FC Barcelona, de apenas 18 años, ha sido el talento más determinante del curso, capaz de desequilibrar partidos importantes y de redefinir el papel del extremo moderno con su técnica, desparpajo y madurez precoz.

El sueco quiso destacar que Yamal representa “el futuro del fútbol” y que su impacto “va mucho más allá de los números”. Estas palabras llegan en un momento en el que el joven azulgrana se ha consolidado como la gran joya del Barça y uno de los jugadores más decisivos del panorama internacional.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque el foco estuvo puesto en Lamine, Ibrahimovic también aprovechó para hablar de algunos jugadores con los que mantiene una relación más cercana. Elogió a Rafael Leão, estrella del Milan, asegurando que “mucha gente habla de él, y si lo hacen es porque es uno de los mejores del mundo”. Además, dedicó un reconocimiento especial al croata Luka Modrić, a quien describió con una frase que ya se ha hecho viral: “Modrić es un maestro. No juega al fútbol, es fútbol”.

Directo y sin filtros, como siempre, Ibrahimovic volvió a dejar claro que su voz sigue teniendo peso en el fútbol mundial. Y esta vez, el eco de sus palabras eleva aún más la figura de Lamine Yamal, el prodigio llamado a dominar la próxima era.