Ibrahimovic volvió a hablar de su desencuentro con Guardiola en el FC Barcelona

Zlatan Ibrahimovic, el histriónico y particular delantero sueco llegó al FC Barcelona en 2009 a cambio de poco menos de 70 millones de euros proveniente del Inter de Milán. En el equipo italiano venía de tener excelentes rendimientos de la mano de José Mourinho.

Si bien la expectativa fue total, su paso por el conjunto culé estuvo lejos de ser de cuento de hadas: estuvo solamente un año, fue cedido al AC Milan y estos compraron su ficha. En total, en el Barcelona jugó 46 partidos y anotó 22 goles, una cifra que no está nada mal.

En su libro, Adrenalina: Mis historias jamás contadas, escribió: "Nunca he tenido problemas con los entrenadores, salvo con Guardiola. Aunque, para ser sincero, él los tenía conmigo, no al revés".

Barcelona's new signing Swedish forward | JOSEP LAGO/GettyImages

"No se puede perdonar si no se conoce la raíz del problema. Pero lo vi en Nueva York y se alegró de verme. Excelente", dijo Zlatan Ibrahimovic en una charla en el Festival del Deporte en Trento, Italia, demostrando que la herida no ha cerrado, pero que sigue representando cierta confusión.

La verdadera ruptura entre el jugador y el entrenador habría sido cuando Lionel Messi pidió a Guardiola que le pusiera de falso nueve. El argentino estaba acostumbrado a jugar en la banda derecha y, para acomodar esta nueva disposición, Guardiola cambió el sistema y mandó a Zlatan a un puesto estático como centro delantero.

En total, sin dudas fueron más los pasos exitosos que los negativos para la carrera de Ibrahimovic, pero el del FC Barcelona quedó como una mancha en su gran carrera por no haber triunfado en uno de los clubes más grandes de Europa.

Barcelona's Swedish forward Zlatan Ibrah | DAMIEN MEYER/GettyImages

Aún así, su recorrido como futbolista profesional tiene el reconocimiento que merece y hoy, ya retirado y como directivo de diferentes clubes, sigue siendo una referencia a la hora de hablar de un delantero temible.

