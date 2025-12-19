Importante directivo del Flamengo habla sobre un posible regreso de Vinicius Junior

El director deportivo del Flamengo, José Boto, considera que Vinicius Junior “querrá volver” en algún momento al club donde se formó. El brasileño aún no ha firmado la renovación de su contrato con el Real Madrid, pese a que las negociaciones llevan más de un año en marcha. Su vínculo actual vence en junio de 2027, pero las conversaciones se han estancado debido a sus altas pretensiones salariales, que rondarían los 30 millones de euros por temporada.

🚨 Flamengo sporting director José Boto believes Real Madrid winger Vinicius Junior will want to come back to his boyhood club.



After a year of negotiations and postering, Vinícius Júnior has yet to ink a contract extension.



🗣️ Boto: "People who pass through Flamengo have a… pic.twitter.com/VONSOvO7hw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 18, 2025

La situación tampoco se vio favorecida por las tensiones previas entre Xabi Alonso y el jugador. De acuerdo con reportes, Vinicius habría detenido las negociaciones en noviembre debido a su relación complicada con el nuevo entrenador. La falta de avances ha puesto en duda el futuro del dorsal ‘7’ del Real Madrid.

Ante este escenario, clubes de la liga saudí han mostrado interés en el atacante de 25 años. Sin embargo, el Flamengo también se ha posicionado como un posible destino a largo plazo. “Quienes pasan por Flamengo desarrollan un amor y una pasión para siempre. Llegará un momento en el que querrá volver, de eso no tengo dudas”, declaró Boto al diario AS.

Vinicius Junior disputó 69 partidos con Flamengo y anotó 14 goles antes de fichar por el Real Madrid en 2017, cuando tenía apenas 16 años. Tras cumplir la mayoría de edad, se trasladó definitivamente a España.

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su rendimiento reciente complica la negociación

El momento futbolístico del brasileño tampoco juega a su favor. Vinicius atraviesa una racha de 13 partidos sin anotar, desde su último gol en la victoria 3-1 ante Villarreal el 4 de octubre. Desde entonces, solo ha registrado tres asistencias, dos de ellas en la Champions League frente al Olympiacos.

Además, todavía no logra adaptarse plenamente a compartir protagonismo con Kylian Mbappé, quien suma 28 goles en la temporada, frente a apenas cinco de Vinicius. Aun así, el brasileño ha reiterado que su futuro está en el Real Madrid. Para concretar la renovación, será clave que recupere su mejor nivel.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026