Incertidumbre en el Manchester City por Haaland: "Puede irse al final de la temporada"

Si Manchester City tiene un salvavidas en los momentos más complicados, ese es Erling Haaland. En apenas 51 partidos, el noruego se transformó en el décimo máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League con 53 goles y eso se replicó en Inglaterra.

Con la camiseta de los Citizens, Haaland anotó 139 tantos en 158 partidos y es el tercer máximo goleador en la historia del club.

En el Manchester City saben de la importancia del delantero noruego, fundamental para el presente y futuro del club. Pero el delantero no tiene tan claro que sus próximos pasos en este deporte los realice con el club inglés, más allá de renovar hasta el junio de 2034, aunque hay voces que lo sitúan fuera de la entidad 'citizen'.

"Creo que Erling Haaland podría irse al final de esta temporada", dijo Keith Wyness, exdirector deportivo del Aston Villa. "Se habla mucho de la posible marcha de Vinicius Junior del Real Madrid a Arabia Saudí. Los rumores de 200 millones de euros por el brasileño podrían ser un factor que permita al club español hacer una oferta por Haaland", explicó.

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Incluso hay quienes especulan con que el Real Madrid comienza estar al acecho: si Vinicius no renueva y es vendido después del Mundial 2026, podría ir a buscar a Erling Haaland para formar una dupla atacante de ensueño con Kylian Mbappé.