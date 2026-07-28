Infantino está siendo investigado por su vínculo con Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta un nuevo frente judicial y político en Estados Unidos debido a su estrecha relación con Donald Trump durante la Copa del Mundo 2026, una situación que despertó cuestionamientos tanto en el ámbito institucional como entre dirigentes del Partido Demócrata.

Las dudas sobre el accionar del máximo dirigente del fútbol mundial se suman a otros episodios recientes, como el caso Balogun y una denuncia presentada ante el Comité Olímpico Internacional, que también ponen bajo escrutinio su gestión.

⛔️⚠️ Miembros de la Cámara de Representantes de USA iniciaron una INVESTIGACIÓN sobre Gianni Infantino buscando documentos que vinculen a la FIFA con DONALD TRUMP.



‼️ Quieren que presente TODO TIPO DE DOCUMENTO o COMUNICACIÓN regalos, pagos y beneficios dados al Presidente de… pic.twitter.com/eX84av1fKH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 28, 2026

La investigación impulsada por el Congreso

Jamie Raskin, principal representante demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta a Infantino solicitándole que entregue, antes del 9 de agosto, toda la documentación y las comunicaciones relacionadas con sus contactos con el presidente Trump y miembros de su administración.

Según los demócratas, el objetivo es esclarecer si existió una estrategia de la organización para obtener beneficios políticos mientras los aficionados enfrentaban precios elevados y problemas con la venta de entradas durante la cita mundialista.

Los cuestionamientos a la FIFA

Entre los puntos señalados por Raskin aparece la entrega a Trump de un denominado "Premio de la Paz de la FIFA" durante el sorteo del Mundial, celebrado en diciembre, así como la decisión del organismo de alquilar oficinas temporales en la Torre Trump de Nueva York.

Para el congresista, estas acciones podrían interpretarse como intentos de fortalecer la relación con la administración estadounidense para obtener un trato preferencial en distintas decisiones vinculadas al torneo.

FBL-WC-2026-DRAW | JIM WATSON/GettyImages

Asimismo, el Parlamento Europeo solicitó investigar si existieron presiones políticas para revertir la expulsión del estadounidense Folarin Balogun durante la competencia, mientras que la organización FairSquare presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del COI por una presunta vulneración del principio de neutralidad política por parte de Infantino.

La acumulación de investigaciones aumenta la presión sobre el dirigente, cuya gestión atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió la presidencia de la FIFA.

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