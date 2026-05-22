Inglaterra jugará un Mundial sin jugadores del Liverpool por primera vez en 40 años

La selección de Inglaterra afrontará el Mundial 2026 con una particularidad que marca el fin de una larga tradición: por primera vez desde México 1986, ningún jugador del Liverpool integrará la lista definitiva del combinado nacional, por decisión del entrenador Thomas Tuchel.

🚨🚨| For the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 time since the 1986 World Cup, there will be no Liverpool player in an England squad for a major tournament. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❌



[@OptaJoe] pic.twitter.com/8Zs5rDY5vJ — CentreGoals. (@centregoals) May 22, 2026

Un dato que no se repetía desde 1986

La última vez que el combinado inglés disputó una Copa del Mundo sin futbolistas del conjunto de Anfield fue hace exactamente 40 años. En aquella edición del torneo internacional, celebrado en México, el técnico Bobby Robson sorprendió al dejar afuera a todos los representantes de los Reds, algo poco habitual para un club históricamente ligado al seleccionado nacional.

Desde entonces, el Liverpool siempre aportó al menos un jugador inglés en Mundiales o Eurocopas. A lo largo de las décadas, nombres emblemáticos como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Emile Heskey, Michael Owen, Trent Alexander-Arnold o Jordan Henderson formaron parte de distintas generaciones de Inglaterra y sostuvieron el peso de la institución dentro del combinado.

England v France - FIFA World Cup 2022 - Quarter Final - Al Bayt Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El cambio de ciclo en Anfield

La ausencia en la actual convocatoria también refleja el momento de transición que atraviesa el Liverpool. En los últimos años, gran parte de las figuras inglesas del plantel, perdió protagonismo, emigró a otros equipos o quedó relegada frente al recambio impulsado tras la salida de Jürgen Klopp y la proyección de una nueva etapa deportiva.

Además, la competencia interna dentro de Inglaterra creció considerablemente. Futbolistas surgidos en clubes como el Manchester City, el Arsenal o el Chelsea ganaron terreno en la consideración de Tuchel, que apostó por una nómina con perfiles más jóvenes y un estilo diferente de juego.

Más allá de lo deportivo, el dato tiene un fuerte valor simbólico. El Liverpool fue durante décadas uno de los principales proveedores de talento para Inglaterra y tuvo presencia prácticamente ininterrumpida en las grandes competencias internacionales. Ahora, la ausencia de representantes de Anfield en esta próxima edición del Mundial 2026 corta una tradición profundamente ligada a la historia del fútbol inglés.

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