Inglaterra pierde a Tino Livramento para lo que resta del Mundial 2026 pero ya tiene al reemplazante

A horas de debutar en el Mundial 2026, la selección de Inglaterra sufrió una baja sensible. Tino Livramento quedó descartado para el resto del torneo después de sufrir una lesión en el tendón de la corva, una noticia que obligó al cuerpo técnico a mover piezas de cara a los próximos compromisos.



Este miércoles, los Tres Leones tendrán un duro compromiso ante Croacia, en lo que será su primer partido en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La lesión de Livramento

England v New Zealand - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

Los estudios realizados al defensor confirmaron que no podrá recuperarse a tiempo para volver a jugar durante el campeonato. De esta manera, Inglaterra pierde a una de las alternativas más importantes de su plantel en una posición clave cuando la competición empieza a entrar en etapas decisivas.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ya definió quién ocupará su lugar. El elegido es Trevoh Chalobah, que se incorporará a la concentración inglesa para reforzar la defensa tras la salida obligada de Livramento. El futbolista llega con experiencia al máximo nivel y buscará aportar soluciones a un equipo que aspira a pelear por el título mundial.

Sunderland v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

La baja de Livramento supone un contratiempo importante para Inglaterra, ya que el lateral había llegado al torneo después de una destacada temporada y era una de las opciones que ofrecían mayor profundidad y despliegue por las bandas. Ahora, todas las miradas estarán puestas en Chalobah, que tendrá la oportunidad de asumir un papel más relevante en uno de los candidatos a levantar el trofeo.

Mientras tanto, Livramento iniciará su proceso de recuperación lejos de los terrenos de juego, poniendo fin de manera prematura a su participación en el Mundial 2026.

Inglaterra es la favorita a quedarse con el Grupo L, que comparte con Croacia, rival del debut, Ghana y Panamá.