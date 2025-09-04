Inglaterra vs Andorra: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026

El equipo dirigido por Thomas Tuchel saltará al campo de juego este sábado para medirse con Andorra, en un encuentro que tendrían que dominar sin problemas para encaminar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de los tres leones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inglaterra vs Andorra?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Fecha: sábado 6 de septiembre

Horario: 12:00 (Estados Unidos), 10:00 (México), 18:00 (España)

Estadio: Villa Park

Aston Villa v Everton FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Inglaterra vs Andorra en TV y streaming online?

El partido podrá verse por FuboTV en Estados Unidos, por SkySports en México y por ATV en España.

Últimos 5 partidos de Inglaterra

Rival Resultado Competencia Senegal 3-1 D Amistoso Andorra 1-0 V Eliminatorias Letonia 3-0 V Eliminatorias Albania 2-0 V Eliminatorias Irlanda 5-0 V UEFA Nations League

Últimos 5 partidos de Andorra

Rival Resultado Competencia Serbia 3-0 D Eliminatorias Inglaterra 1-0 D Eliminatorias Albania 3-0 D Eliminatorias Letonia 1-0 D Eliminatorias Malta 0-0 E UEFA Nations League

Últimas noticias de Inglaterra

TOPSHOT-FBL-ENG-TRAINING | OLI SCARFF/GettyImages

Inglaterra lidera el grupo K de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo con puntaje ideal, aunque no ganó los partidos con el margen de goles esperado. Tendrá la posibilidad de engrosar su promedio de gol contra Andorra en condición de local.

Últimas noticias de Andorra

Último sin puntos y con cuatro derrotas, los dirigidos por Koldo Álvarez no tienen grandes ilusiones de clasificarse al próximo Mundial, por más que se haya ampliado la cantidad de participantes. Tendrán que seguir trabajando.

Posibles alineaciones

Inglaterra

Portero: Dean Henderson

Defensas: Myles Lewis-Skelly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence

Mediocampistas: Anthony Gordon, Declan Rice, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze

Delanteros: Harry Kane y Ollie Watkins

Andorra

Portero: Iker Álvarez

Defensas: Ian Olivera, Christian García, Max Llovera, Moisés San Nicolás, Biel Borra

Mediocampistas: Joan Cervós, Marc Vales, João Teixeira, Izan Fernández

Delantero: Guillaume Lopez

Pronóstico SI Fútbol

El seleccionado inglés sacará a relucir toda su jerarquía y se impondrá contra el débil equipo de Andorra.

Inglaterra 4-0 Andorra

Más noticias sobre el Mundial 2026