Inglaterra vs Andorra: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
El equipo dirigido por Thomas Tuchel saltará al campo de juego este sábado para medirse con Andorra, en un encuentro que tendrían que dominar sin problemas para encaminar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de los tres leones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inglaterra vs Andorra?
Ciudad: Birmingham, Inglaterra
Fecha: sábado 6 de septiembre
Horario: 12:00 (Estados Unidos), 10:00 (México), 18:00 (España)
Estadio: Villa Park
¿Cómo se podrá ver Inglaterra vs Andorra en TV y streaming online?
El partido podrá verse por FuboTV en Estados Unidos, por SkySports en México y por ATV en España.
Últimos 5 partidos de Inglaterra
Rival
Resultado
Competencia
Senegal
3-1 D
Amistoso
Andorra
1-0 V
Eliminatorias
Letonia
3-0 V
Eliminatorias
Albania
2-0 V
Eliminatorias
Irlanda
5-0 V
UEFA Nations League
Últimos 5 partidos de Andorra
Rival
Resultado
Competencia
Serbia
3-0 D
Eliminatorias
Inglaterra
1-0 D
Eliminatorias
Albania
3-0 D
Eliminatorias
Letonia
1-0 D
Eliminatorias
Malta
0-0 E
UEFA Nations League
Últimas noticias de Inglaterra
Inglaterra lidera el grupo K de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo con puntaje ideal, aunque no ganó los partidos con el margen de goles esperado. Tendrá la posibilidad de engrosar su promedio de gol contra Andorra en condición de local.
Últimas noticias de Andorra
Último sin puntos y con cuatro derrotas, los dirigidos por Koldo Álvarez no tienen grandes ilusiones de clasificarse al próximo Mundial, por más que se haya ampliado la cantidad de participantes. Tendrán que seguir trabajando.
Posibles alineaciones
Inglaterra
Portero: Dean Henderson
Defensas: Myles Lewis-Skelly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence
Mediocampistas: Anthony Gordon, Declan Rice, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze
Delanteros: Harry Kane y Ollie Watkins
Andorra
Portero: Iker Álvarez
Defensas: Ian Olivera, Christian García, Max Llovera, Moisés San Nicolás, Biel Borra
Mediocampistas: Joan Cervós, Marc Vales, João Teixeira, Izan Fernández
Delantero: Guillaume Lopez
Pronóstico SI Fútbol
El seleccionado inglés sacará a relucir toda su jerarquía y se impondrá contra el débil equipo de Andorra.
Inglaterra 4-0 Andorra
Más noticias sobre el Mundial 2026
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo