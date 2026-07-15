Inglaterra vs Argentina: los 10 jugadores más valiosos de cada selección antes de la semifinal del Mundial 2026

España espera rival en la final del Mundial 2026. Para definir quién obtendrá el pase al último partido del torneo, Inglaterra y Argentina se enfrentarán en Atlanta. Las dos selecciones llegan luego de ganar en tiempo extra. Los Tres Leones eliminaron a Noruega y la Albiceleste hizo lo propio con Suiza.

Los dos equipos se caracterizan, especialmente, por los grandes nombres que integran sus planteles y que, poco a poco, se convirtieron en los arquitectos de estos logros. De un lado, por nombrar algunos, aparecen Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka. Entre los sudamericanos destacan Julián Álvarez, Lionel Messi, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Los europeos tienen un plantel valuado en 1.360 millones de euros, mientras que el de Lionel Scaloni alcanza los 807,5 millones. La verdadera pregunta es si el mercado refleja el verdadero valor de estos futbolistas.

Inglaterra, el segundo plantel más valioso

Si bien Francia quedó eliminada en una apasionante semifinal ante la Roja, que terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Luis de la Fuente, Inglaterra quedaría como la segunda selección con el plantel más valioso entre los cuatro semifinalistas. Los Tres Leones están valuados en 1.360 millones de euros y solo son superados por Les Bleus, cuyo plantel alcanza los 1.520 millones.

Jude Bellingham – €130 millones

Declan Rice – €120 millones

Bukayo Saka – €110 millones

Morgan Rogers – €90 millones

Elliot Anderson – €75 millones

Marc Guéhi – €70 millones

Nico O'Reilly – €70 millones

Kobbie Mainoo – €70 millones

Eberechi Eze – €65 millones

Anthony Gordon – €65 millones

Declan Rice, Elliot Anderson, Inglaterra | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Argentina tiene a los más buscados por los clubes

El plantel campeón del mundo está lejos de ser el más cotizado entre los cuatro semifinalistas y, de hecho, vale más de 500 millones de euros menos que su rival en esta instancia del Mundial. Sin embargo, cuenta con algunos de los futbolistas más valiosos dentro de la cancha y también entre los más buscados por los clubes durante este mercado de pases.

Julián Álvarez – €100 millones

Enzo Fernández – €90 millones

Lautaro Martínez – €85 millones

Nico Paz – €80 millones

Alexis Mac Allister – €70 millones

Cristian Romero – €45 millones

Lisandro Martínez – €40 millones

Giuliano Simeone – €40 millones

Valentín Barco – €40 millones

Exequiel Palacios – €25 millones

Lisandro Martinez, Cristian Romero, Argentina | Michael Reaves/GettyImages

Inglaterra vs Argentina: los 10 jugadores más valiosos de cada selección

Inglaterra Valor de mercado Argentina Valor de mercado Jude Bellingham €130 millones Julián Álvarez €100 millones Declan Rice €120 millones Enzo Fernández €90 millones Bukayo Saka €110 millones Lautaro Martínez €85 millones Morgan Rogers €90 millones Nico Paz €80 millones Elliot Anderson €75 millones Alexis Mac Allister €70 millones Marc Guéhi €70 millones Cristian Romero €45 millones Nico O'Reilly €70 millones Lisandro Martínez €40 millones Kobbie Mainoo €70 millones Giuliano Simeone €40 millones Eberechi Eze €65 millones Valentín Barco €40 millones Anthony Gordon €65 millones Exequiel Palacios €25 millones

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