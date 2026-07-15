Inglaterra vs Argentina: los 10 jugadores más valiosos de cada selección antes de la semifinal del Mundial 2026
España espera rival en la final del Mundial 2026. Para definir quién obtendrá el pase al último partido del torneo, Inglaterra y Argentina se enfrentarán en Atlanta. Las dos selecciones llegan luego de ganar en tiempo extra. Los Tres Leones eliminaron a Noruega y la Albiceleste hizo lo propio con Suiza.
Los dos equipos se caracterizan, especialmente, por los grandes nombres que integran sus planteles y que, poco a poco, se convirtieron en los arquitectos de estos logros. De un lado, por nombrar algunos, aparecen Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka. Entre los sudamericanos destacan Julián Álvarez, Lionel Messi, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
Los europeos tienen un plantel valuado en 1.360 millones de euros, mientras que el de Lionel Scaloni alcanza los 807,5 millones. La verdadera pregunta es si el mercado refleja el verdadero valor de estos futbolistas.
Inglaterra, el segundo plantel más valioso
Si bien Francia quedó eliminada en una apasionante semifinal ante la Roja, que terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Luis de la Fuente, Inglaterra quedaría como la segunda selección con el plantel más valioso entre los cuatro semifinalistas. Los Tres Leones están valuados en 1.360 millones de euros y solo son superados por Les Bleus, cuyo plantel alcanza los 1.520 millones.
- Jude Bellingham – €130 millones
- Declan Rice – €120 millones
- Bukayo Saka – €110 millones
- Morgan Rogers – €90 millones
- Elliot Anderson – €75 millones
- Marc Guéhi – €70 millones
- Nico O'Reilly – €70 millones
- Kobbie Mainoo – €70 millones
- Eberechi Eze – €65 millones
- Anthony Gordon – €65 millones
Argentina tiene a los más buscados por los clubes
El plantel campeón del mundo está lejos de ser el más cotizado entre los cuatro semifinalistas y, de hecho, vale más de 500 millones de euros menos que su rival en esta instancia del Mundial. Sin embargo, cuenta con algunos de los futbolistas más valiosos dentro de la cancha y también entre los más buscados por los clubes durante este mercado de pases.
- Julián Álvarez – €100 millones
- Enzo Fernández – €90 millones
- Lautaro Martínez – €85 millones
- Nico Paz – €80 millones
- Alexis Mac Allister – €70 millones
- Cristian Romero – €45 millones
- Lisandro Martínez – €40 millones
- Giuliano Simeone – €40 millones
- Valentín Barco – €40 millones
- Exequiel Palacios – €25 millones
Inglaterra vs Argentina: los 10 jugadores más valiosos de cada selección
Inglaterra
Valor de mercado
Argentina
Valor de mercado
Jude Bellingham
€130 millones
Julián Álvarez
€100 millones
Declan Rice
€120 millones
Enzo Fernández
€90 millones
Bukayo Saka
€110 millones
Lautaro Martínez
€85 millones
Morgan Rogers
€90 millones
Nico Paz
€80 millones
Elliot Anderson
€75 millones
Alexis Mac Allister
€70 millones
Marc Guéhi
€70 millones
Cristian Romero
€45 millones
Nico O'Reilly
€70 millones
Lisandro Martínez
€40 millones
Kobbie Mainoo
€70 millones
Giuliano Simeone
€40 millones
Eberechi Eze
€65 millones
Valentín Barco
€40 millones
Anthony Gordon
€65 millones
Exequiel Palacios
€25 millones
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.