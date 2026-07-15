Inglaterra vs Argentina- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Las acérrimas rivales Inglaterra y Argentina se enfrentan por primera vez desde 2005 en Atlanta el miércoles por la noche, con ambos equipos compitiendo por alcanzar la final de la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de un encuentro que trasciende el torneo y el deporte en sí, con una profunda tensión geopolítica que se remonta a principios del siglo XIX y que se avivó con la Guerra de las Malvinas hace cuatro décadas, lo que garantiza que no haya buena relación entre las dos naciones

La animosidad apenas ha disminuido y no hay mejor rival para que Argentina supere y alcance dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni no ha convencido en Norteamérica este verano, rozando la eliminación en cada ronda tras liderar el Grupo J con facilidad. El vigente campeón ha tenido que disputar la prórroga contra Cabo Verde y Suiza, y se vio obligado a remontar un 2-0 en contra ante Egipto en octavos de final.

Inglaterra ha jugado con algo más de mesura y control, aunque algunos esperaban más de los Tres Leones de Thomas Tuchel este verano. Es innegable la heroica determinación con la que han jugado, pero aún se percibe que este equipo tiene margen de mejora.

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