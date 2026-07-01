Inglaterra vs Congo - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El paso de Inglaterra en el Mundial continúa el martes en Atlanta, donde se enfrentará a la República Democrática del Congo en los 16avos de final.

Tras brillar contra Croacia en la victoria por 4-2 en la primera jornada, los Tres Leones ofrecieron actuaciones decepcionantes para cerrar la fase de grupos. Empataron contra una sólida Ghana en el Gillette Stadium antes de sufrir una derrota por 2-0 ante Panamá el fin de semana .

Thomas Tuchel ha insistido en que su equipo seguirá creciendo a medida que avance el torneo, pero un posible obstáculo les espera en la figura de los Leopardos.

La República Democrática del Congo, tristemente célebre por su participación en el Mundial de 1974 como Zaire, ha tenido un desempeño mucho mejor en Norteamérica este verano. El equipo de Sébastien Desagre empató con Portugal y estuvo a punto de vencer a Colombia en el Grupo K, y una remontada por 3-1 ante la debutante Uzbekistán le permitió avanzar a la siguiente fase.

Ahora, los enérgicos Leopardos, que han logrado movilizar a un país perpetuamente dividido y asolado por la guerra, aspiran a conseguir el resultado más significativo de su historia.

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