Inglaterra vs Congo: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 arranca su instancia de eliminación directa con grandes duelos, aunque Inglaterra no quiere ninguna sorpresa: enfrentará al Congo, que le dio un dolor de cabeza a Portugal, para meterse en octavos de final.

Pronóstico SI Fútbol

Con el juego agresivo que caracteriza a los equipos de Tuchel, Inglaterra saldrá a buscar el resultado positivo desde el primer minuto e intentará que la buena racha de goles siga a su favor. El empate 0-0 con Ghana preocupó, pero el arco se abrió ante Panamá y saben que tienen la capacidad para anotar varias veces en un mismo encuentro gracias al intratable Harry Kane.

Inglaterra 2-0 Congo

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Congo?

Ciudad : Atlanta, Estados Unidos

: Atlanta, Estados Unidos Estadio : Mercedes Benz Stadium

: Mercedes Benz Stadium Fecha : miércoles 1 de julio

: miércoles 1 de julio Hora : 11:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Arbitro: A confirmar

Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Congo

Inglaterra : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Congo: 0

Será el primer enfrentamiento entre ambos

Últimos 5 partidos

Inglaterra Congo Inglaterra 2-0 Panamá

27/6/26 Congo 3-1 Uzbekistán

27/6/26 Inglaterra 0-0 Ghana

23/6/26 Congo 0-1 Colombia

23/6/26 Inglaterra 4-2 Croacia

17/6/26 Congo 1-1 Portugal

17/6/26 Inglaterra 3-0 Costa Rica

10/6/26 Congo 1-2 Chile

9/6/26 Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda

6/6/26 Congo 0-0 Dinamarca

6/6/26

¿Cómo ver Inglaterra vs Congo por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Inglaterra

Panama v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El equipo de Thomas Tuchel superó sin grandes sobresaltos la fase de grupos de la Copa del Mundo, ganándole 4-2 a Croacia, 2-0 a Panamá e igualando sin goles frente a Ghana.

Ahora, con un Harry Kane en llamas y un equipo que de a poco va engranando, buscarán el pasaje a los octavos de final para mantener vivo el sueño de que el fútbol vuelva a casa.

Posible alineación de Inglaterra contra Congo (4-2-3-1): Jordan Pickford; Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke; Harry Kane.

Últimas noticias de Congo

Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Sean M. Haffey - FIFA/GettyImages

Congo fue una de las grandes sorpresas de la fase de grupos empatándole el partido a la Portugal de Cristiano Ronaldo para soñar con la clasificación, que terminaron asegurando en la última jornada tras ganarle con autoridad a Uzbekistán.

Ahora, en su primera experiencia Mundialista, enfrentarán a una campeona del mundo para pasar a octavos de final, lo que sería un verdadero sueño hecho realidad para ellos.

Posible alineación de Congo contra Inglaterra (4-4-2): Lionel Mpasi, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Brian Cipenga, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

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