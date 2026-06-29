Inglaterra vs Congo: previa, predicciones y alineaciones
El Mundial 2026 arranca su instancia de eliminación directa con grandes duelos, aunque Inglaterra no quiere ninguna sorpresa: enfrentará al Congo, que le dio un dolor de cabeza a Portugal, para meterse en octavos de final.
Pronóstico SI Fútbol
Con el juego agresivo que caracteriza a los equipos de Tuchel, Inglaterra saldrá a buscar el resultado positivo desde el primer minuto e intentará que la buena racha de goles siga a su favor. El empate 0-0 con Ghana preocupó, pero el arco se abrió ante Panamá y saben que tienen la capacidad para anotar varias veces en un mismo encuentro gracias al intratable Harry Kane.
Inglaterra 2-0 Congo
¿A qué hora se juega Inglaterra vs Congo?
- Ciudad: Atlanta, Estados Unidos
- Estadio: Mercedes Benz Stadium
- Fecha: miércoles 1 de julio
- Hora: 11:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP
- Arbitro: A confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Congo
- Inglaterra: 0
- Empate: 0
- Congo: 0
Será el primer enfrentamiento entre ambos
Últimos 5 partidos
Inglaterra
Congo
Inglaterra 2-0 Panamá
Congo 3-1 Uzbekistán
Inglaterra 0-0 Ghana
Congo 0-1 Colombia
Inglaterra 4-2 Croacia
Congo 1-1 Portugal
Inglaterra 3-0 Costa Rica
Congo 1-2 Chile
Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda
Congo 0-0 Dinamarca
¿Cómo ver Inglaterra vs Congo por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
DAZN Spain
Últimas noticias de Inglaterra
El equipo de Thomas Tuchel superó sin grandes sobresaltos la fase de grupos de la Copa del Mundo, ganándole 4-2 a Croacia, 2-0 a Panamá e igualando sin goles frente a Ghana.
Ahora, con un Harry Kane en llamas y un equipo que de a poco va engranando, buscarán el pasaje a los octavos de final para mantener vivo el sueño de que el fútbol vuelva a casa.
Posible alineación de Inglaterra contra Congo (4-2-3-1): Jordan Pickford; Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke; Harry Kane.
Últimas noticias de Congo
Congo fue una de las grandes sorpresas de la fase de grupos empatándole el partido a la Portugal de Cristiano Ronaldo para soñar con la clasificación, que terminaron asegurando en la última jornada tras ganarle con autoridad a Uzbekistán.
Ahora, en su primera experiencia Mundialista, enfrentarán a una campeona del mundo para pasar a octavos de final, lo que sería un verdadero sueño hecho realidad para ellos.
Posible alineación de Congo contra Inglaterra (4-4-2): Lionel Mpasi, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Brian Cipenga, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo