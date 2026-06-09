Inglaterra vs Costa Rica: previa, predicciones y alineaciones

Inglaterra culmina su etapa de preparación para la Copa del Mundo 2026 este miércoles 10 de junio cuando se enfrente a Costa Rica en la ciudad de Orlando. Los Tres Leones intentarán llegar de la mejor forma al debut del próximo martes 17 ante Croacia, en un duelo que puede ser decisivo en el Grupo L.

Los dirigidos por Thomas Tuchel vienen de ofrecer una opaca imagen en el triunfo por 1 a 0 sobre Nueva Zelanda. El entrenador alemán puso en cancha a un equipo con mayoría de titulares, aunque el nivel mostrado no fue el esperado y ante Costa Rica la exigencia será mayor.

Los Ticos, por su parte, no lograron su clasificación al Mundial luego de tres participaciones consecutivas en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En pleno proceso de rearmado, buscará dar un nuevo golpe como en aquel enfrentamiento de fase de grupos de 2014, cuando con el 0-0 en Belo Horizonte logró dejar afuera a Inglaterra y clasificar a octavos de final.

A continuación, toda la información para seguir de cerca este vibrante encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Inglaterra llega a este último amistoso con la intención de ajustar detalles antes del debut mundialista. El equipo de Thomas Tuchel mostró algunas dificultades para generar ocasiones ante Nueva Zelanda, pero espera mejorar su labor ofensiva con el regreso de varios jugadores importantes.

Costa Rica ha sufrido mucho en defensa en sus últimos compromisos. Su principal esperanza pasa por mantenerse ordenado atrás y aprovechar las transiciones rápidas, pero enfrente tendrá a una selección que suele monopolizar la posesión y generar volumen constante de ataque. Si Inglaterra logra imponer ritmo desde el inicio, el partido puede inclinarse rápidamente a su favor.

Pronóstico: Inglaterra 3 - 0 Costa Rica

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Costa Rica?

Ciudad : Orlando, Florida

: Orlando, Florida Estadio : Inter&Co Stadium

: Inter&Co Stadium Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Costa Rica

Partidos jugados: 2

Inglaterra : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Costa Rica: 0

Último partido entre ambos: 07/06/2018 - Inglaterra 2-0 Costa Rica - Amistoso

Costa Rica v England: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Paul Gilham/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra Costa Rica Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda 06/06/26 Colombia 3-1 Costa Rica 01/06/26 Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26 Costa Rica 0-5 Irán 31/03/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/26 Jordania 2-2 Costa Rica 27/03/26 Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025 Costa Rica 0-0 Honduras 18/11/25 Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025 Haití 1-0 Costa Rica 13/11/25

¿Cómo ver Inglaterra vs Costa Rica por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Sin información

Últimas noticias de Inglaterra

Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke ya se incorporaron al grupo tras disfrutar de unos días extra de descanso después de la final de la Champions League. Todo apunta a que Thomas Tuchel dejará de lado las pruebas realizadas ante Nueva Zelanda y apostará por una formación mucho más cercana a la que tiene en mente para el debut mundialista.

También se espera que jugadores como Jude Bellingham, Reece James y Nico O'Reilly tengan un papel más importante desde el arranque. En defensa, John Stones y Marc Guéhi seguirían formando la pareja de centrales, mientras que Harry Kane volverá a ser la principal referencia ofensiva.

England v New Zealand - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Últimas noticias de Costa Rica

El conjunto centroamericano llega a este compromiso con varias ausencias. La más llamativa es la de Joel Campbell, histórico atacante de la selección y uno de los futbolistas con más experiencia internacional del plantel, que no fue convocado para esta fecha FIFA. Tampoco está Keylor Navas, ya que el seleccionador Miguel Herrera ha decidido apostar por alternativas pensando en el futuro del equipo.

Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal fueron apartados de la concentración por motivos disciplinarios, mientras que Álvaro Zamora tampoco forma parte del grupo. Ante este panorama, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Manfred Ugalde, delantero del Spartak Moscú y uno de los jugadores más peligrosos de la selección costarricense.

Colombia v Costa Rica - International Friendly | Getty Images/GettyImages

Posible alineación de Costa Rica (4-5-1): Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.