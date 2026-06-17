Inglaterra vs Croacia- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Inglaterra y Croacia abren la actividad del Grupo L en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Ambas selecciones se ven las caras en el Dallas Stadium, de Arlington.

Los Tres Leones llegan al torneo como una de las favoritas y con el objetivo de poner fin a su espera de 60 años para volver levantar el mayor trofeo del fútbol.



Tras varios intentos fallidos en torneos recientes, con Thomas Tuchel como director técnico y un equipo repleto de algunos de los mejores jugadores del planeta, existe la sensación de que 2026 puede ser, por fin, su año.

Del lado de enfrente estará Luka Modrić, ganador del Balón de Oro, que es el símbolo de una generación dorada, pero no es el único merecedor de elogios. La estrella del Milan ha estado acompañada en el mediocampo por jugadores igualmente talentosos; el núcleo croata, con su juego de ballet, está rodeado por un ejército de jugadores incansables y liderado por el imperturbable Zlatko Dalić.

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