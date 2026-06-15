Inglaterra vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones

Dos pesos pesados como lo son Inglaterra y Croacia protagonizarán este miércoles 17 de junio uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la Copa del Mundo 2026. Las selecciones europeas serán las encargadas de abrir el Grupo L que también integran Panamá y Ghana cuando se enfrenten en Arlington, Texas.

El conjunto de Thomas Tuchel viene de ganar sus últimos encuentros de preparación (1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica), aunque el equipo no ha desplegado todo su potencial. Incluido entre los grandes candidatos al título, los Tres Leones intentarán comenzar con el pie derecho su camino hacia el gran objetivo: volver a levantar la Copa 60 años después.

Enfrente estará una selección que en los últimos años nos ha acostumbrado a llegar lejos en las grandes citas. Finalista en 2018 y semifinalista en 2022, Croacia es uno de esos equipos a los que nadie quiere enfrentar. De la mano de la vieja guardia (Modric, Perisic, Kovacic) y con jugadores en equipo top de Europa (Gvardiol, Sucic, Stanisic), los balcánicos quieren volver a dar la nota.

A continuación, toda la información para este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

El equipo de Thomas Tuchel tiene una base muy sólida, concede pocas ocasiones y cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, como Harry Kane, Jude Bellingham o Bukayo Saka. Con mayor intensidad en la circulación y una presión alta, los ingleses suelen sentirse cómodos frente a rivales con altos porcentajes de posesión.

Croacia, por su parte, sigue siendo una selección muy competitiva y con experiencia en grandes torneos. La calidad de Luka Modrić, Ivan Perišić y compañía le permite mantenerse en partido incluso cuando no domina el juego. Sin embargo, el conjunto balcánico ya no tiene la misma capacidad física de años anteriores y podría sufrir ante el ritmo que suele imponer Inglaterra. Se espera un duelo equilibrado durante buena parte del encuentro, aunque esperamos un triunfo inglés.

Pronóstico: Inglaterra 2 - 0 Croacia

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Croacia?

Ciudad : Arlington, Texas

: Arlington, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: Clément Turpin

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Croacia

Partidos jugados: 11

Inglaterra : 6

: 6 Empate : 2

: 2 Croacia: 3

Último partido entre ambos: 13/06/2021 - Inglaterra 2-0 Croacia - Eurocopa 2020

England v Croatia - UEFA Euro 2020: Group D | Carl Recine - Pool/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inglaterra Croacia Ingleterra 3-0 Costa Rica 10/06/26 Croacia 2-1 Eslovenia 07/06/26 Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda 06/06/26 Croacia 0-2 Bélgica 02/06/26 Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26 Brasil 3-1 Croacia 31/03/26 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/03/26 Colombia 1-2 Croacia 26/03/26 Albania 0-2 Inglaterra 16/11/2025 Montenegro 2-3 Croacia 17/11/25

¿Cómo ver Inglaterra vs Croacia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Últimas noticias de Inglaterra

"No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo. Hay ganadores probados en el torneo, con más éxito en las últimas ediciones. Esos son los favoritos, y nosotros competimos por el trofeo", aseguró Thomas Tuchel, intentando sacarle presión a un equipo que acumula grandes decepciones en los últimos mundiales.

Harry Kane será la referencia ofensiva del equipo, acompañado por jugadores de enorme jerarquía como lo son Bukayo Saka, Jude Bellingham y Declan Rice, entre otros. Una de las principales fortalezas de los Tres Leones es la cantidad de variantes que tienen en ataque, algo que le permite a Tuchel modificar esquemas y planteamientos sin perder calidad.

England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Últimas noticias de Croacia

Croacia afronta el inicio del Mundial respaldada por una generación que lleva años compitiendo al máximo nivel en las grandes citas. El equipo de Zlatko Dalić mantiene gran parte de la base que protagonizó las exitosas campañas y confía en su experiencia para volver a ser un rival incómodo para cualquiera.

En el campo, todas las miradas vuelven a apuntar a Luka Modrić, quien con 40 años sigue dictando el ritmo, acompañado de Mateo Kovačić. En ataque, Ante Budimir aportará presencia física para fijar a los centrales rivales, mientras que Andrej Kramarić intentará aprovechar los espacios cerca del área. Joško Gvardiol será la gran referencia defensiva y Dominik Livaković, de gran actuación en Qatar 2022, el responsable en el arco.

Croatia v Belgium - International Friendly | Pixsell/MB Media/GettyImages

Posible alineación de Croacia (3-5-2): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Kovacic, Modric, Perisic, Sucic; Kramaric, Budimir.

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